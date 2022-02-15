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بسبب الملل... حارس أمن يخرّب لوحة فنية باهظة الثمن!

منوعات

2022-02-15 | 05:00
بسبب الملل... حارس أمن يخرّب لوحة فنية باهظة الثمن!
918 مشاهدة

قد يقود الملل الإنسان إلى القيام بتصرفات غريبة وكارثية... فكيف الحال إذًا في أول يوم عمل له؟

ما قام به حارس أمن معرض فني تجريدي في مركز يلتسين في مدينة يكاترينبورغ غرب روسيا لا يصدّق!
في أول يوم عمل له، شعر بالملل أثناء سهره. وعلى طريقة فيلم "الكويسين" المصري، رسم حارس الأمن الروسي زوجين من العيون بقلم حبر جاف على لوحة الفنانة آنا ليبورسكايا المؤمن عليها مقابل 75 مليون روبل (1.3 مليون دولار أسترالي ، 740 ألف جنيه إسترليني).
وأشارت صحيفة The Art Newspaper Russia إلى أنه قد رسم العينين باستخدام أحد أقلام الحبر التذكارية المتاحة في المعرض، واخترق طبقة من الطلاء.
و قدرت وزارة الشؤون الداخلية تكاليف الإصلاح بمبلغ 3400 دولار.
ولم يكشف المركز اسم الحارس ولكن يُعتقد أنه في العقد السادس من العمر ويعمل في شركة أمنية خاصة. كذلك، لم يبلغ المركز عن الأضرار التي لحقت باللوحة حتى 20كانون الأول الماضي رغم أن التخريب حدث في السابع منه.
 
وألقت الشرطة  القبض على الحارس  و حكم عليه بالعمل الإصلاحي لمدة سنة.
يذكر أن اللوحة نفسها مستعارة من مستودع الفن الأكثر شهرة في روسيا، معرض الدولة تريتياكوف في موسكو، من أجل معرض “العالم بلا موضوعية”، الذي سيستمر حتى وقت لاحق من هذا الشهر. 
وكانت الرسامة آنا ليبورسكايا، التي توفيت عام 1982، طالبة للفنان المشهور عالميًا كازيمير ماليفيتش، الذي طور حركة رائدة أحدثت ثورة في عالم الفن في عشرينيات القرن الماضي.

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