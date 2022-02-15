مأساة في حفل زفاف.. والدة العريس ترقص وتسقط ميتة بين ذراعيه

وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة وفاة الأم البالغة من العمر 55 عامًا أثناء رقصها على أنغام الدي جي في حفل زفاف ابنها عندما سقطت فجأة دون "صد أو رد".هرع العريس للإمساك بوالدته، وقام بنقلها على الفور إلى أحد المستشفيات في ولاية راجاستان في الهند حيث أعلن الطبيب وفاتها.وبحسب تقارير إعلامية هندية فقد وقع الحادث عندما هم موكب زواج ابنها نيراج في مغادرة منزله بمنطقة شيكاني للوصول إلى حفل زفافه في كيشانجاره باس بمنطقة الور.ووفقا لأحد أفراد الأسرة فقد رقصت الأم وتدعى نيلام في حفل الزفاف لمدة 20 ثانية فقط وهي تمسك بيد ابنها قبل أن تصاب بنوبة قلبية مفاجئة وتسقط بين ذراعيه.قال أفراد الأسرة إن الأم المتوفاة كانت تعاني من مشاكل في القلب وكانت تتناول دواء له، لكنها في النهاية تركت أسرتها في مأساة وحزن على وفاتها المفاجئة.