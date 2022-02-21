على الطريقة الإيطالية... عراقيون يتألقون في الموضة (صور)





وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث هو النسخة العراقية لملتقى الأزياء الرجالية "بيتي أومو" الذي مرت 55 عامًا على تأسيسه في فلورنسيا. وهو لا يزال واحدا من أهم ملتقيات الموضة في أوروبا ويشكل أحد ركائز السياسة الاقتصادية الإيطالية.

ويمتد هذا الملتقى، الذي يقام مرتين سنويًا، على أربعة أيام. وهو محطّة مهمة للمهتمين بصناعة الأزياءالرجالية تحوّل شوارع مدينة فلورنسا إلى عروض أزياء حيّة يقدّمها زوّار الملتقى والمشاركون فيه. وعليه، يقوم الشباب العراقيون بهذه التجربة على مستوى بلادهم، واضعين شبابها على خارطة الموضة والأناقة العالميين.

من قال إن حبّ الموضة حكر على النساء. فليست الصور أدناه لعارضات أزياء وليست مشاهد من فيلم إيطالي.حبّ الزي الإيطالي الكلاسيكي والموضة الإيطالية جمع جوالي ١٢ شابًّا عراقيًّا عام 2017. والآن ارتفع عددهم إلى الـ150 من المحافظات العراقيّة كافّة.تجمّع كبير، غالبية اعضائه من حملة الشهادات وأصحاب محلات للأزياء. والهدف الأساسي منه يتمثّل بإعادة صياغة مفهوم الموضة الكلاسيكي وإظهار أناقة الشاب العراقي إلى العالم.وبحسب أسامة، أحد أعضاء هذا التجمع وصاحب محلّ “اسامة للالبسة الرجالية”، يعتبر تجمّع “Petti Uomo Iraq”الحدث الدولي الأكثر أهمية للترويج للأزياء الرجالية للتعريف بأحدث اتجاهات الموضة المعاصرة في هذا المجال. ويجتمع أعضاء التجمع مرتين في السنة، في الصيف وفي الشتاء ويقدمون أجدد وأجمل الموديلات الحديثة.