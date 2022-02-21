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أوّل عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون تنضم إلى هذه العلامة التجارية!

منوعات

2022-02-21 | 08:06
أوّل عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون تنضم إلى هذه العلامة التجارية!
827 مشاهدة

القصّة بدأت أمام مرآتها. كلّما تنظر إلى نفسها، تستمدّ القوة وتزداد ثقتها بنفسها.
نظرتها إلى نفسها، تخطّت حاجز المرض وأوصلتها إلى العالمية.

في عالم نمّط صورة الجمال، كلمات شجاعة وجريئة أوصلت صوفيا جيرو إلى أن تكون عارضة أزياء رغم إصابتها بمتلازمة داون.

كانت تقول إلى نفسها: "ذات يوم نظرت إلى المرآة وقلت سأكون عارضةً وسأذهب إلى نيويورك".
 
وكان لها ما تمنّت وأكثر. فبعد أن كانت بين العارضات القلائل المصابات بمتلازمة داون اللواتي شاركن بأسبوع الموضة في نيويورك عام 2020، ها هي الآن تدخل التاريخ وتنضم إلى 17 امرأة في إطلاق الحملة الجديدة للعلامة التجارية "فيكتوريا سيكريت". 
وبعد الظهور الأول لمجموعة Love Cloud Collection، للملابس الداخلية، كتبت جيرو، ابنة الـ24 ربيعًا على حسابها عبر "انستغرام":
"ذات يوم حلمت به، وعملت عليه، واليوم أصبح الحلم حقيقية. يمكنني أخيرا أن أخبركم بسري الكبير.. أنا أول عارضة أزياء لفيكتوريا سيكريت مصابة بمتلازمة داون".
 
 

وتأتي حملة العلامة التجارية الشهيرة في إطار محاولتها ترميم الصورة النمطية للمرأة المثيرة التي صقلتها على مر العقود. وبعد انتقادات طالت العلامة التجارية لمقاومتها اعتماد تمثيل أوسع للنساء.

 

وفي السياق نفسه، أطلقت جيرو حملة خاصة بها باللغة الإسبانية بعنوان "بلا حدود" لإظهار قدرة الأشخاص المصابين بهذه المتلازمة على تحقيق أهدافهم، رغم حالهم المرضية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن جيرو تعمل في مجال عرض الأزياء منذ عام 2019، وتملك متجرًا على الإنترنت يُدعى "Alavett"،  وهو لعب على الكلام بين الاسبانية والإنكليزية love it ، أي أحببت ذلك.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشابة البريطانية بيث ماثيوز توقيعها عقدًا مع Zebedee  إحدى أكبر وكالات عرض الأزياء التي تشتهر بأنها وكالة مواهب متخصّصة، تمثّل عارضات أزياء وممثلين متنوّعين في جميع أنحاء العالم، وتعتبر المورد "الرائد عالميّاً"، للمواهب من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

 

وقررت بيث  البالغة من العمر 22 عامًا منذ أعوام دخول عالم الأزياء بمساندة عائلتها، بعد تأثّرها بمسيرة عارضة الأزياء المصابة بمتلازمة داون، إيلي غولدشتاين التي تتعاون مع علامة غوتشي.

 
تجارب كثيرة مماثلة للتي عرضناها في هذه المقالة والعبرة واحدة: لا شيء مستحيل عند توفر الإرادة والثقة بالنفس. لذلك، اعرفي جيّدًا ما تقولينه لنفسك أمام المرأة، فهناك الأساس وبعدها إلى التنفيذ والنجاح در!
 

 

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