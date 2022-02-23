في 22/02/2022: زفاف جماعي مميّز هذا البلد! (صور)

تصدر هاشتاغ 22/02/2022 التراند على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسمت الآراء تجاهه. فقسم منهم اعتبره يومًا عاديًّا، وقسم آخر وجد فيه فرصة لإحداث تغيير ما في حياته فيما قسم ثالث لفت إلى رمزية القيام بشيء مميز يتذكره فيه مستقبلا.

ويبدو أن السلطات الأندونيسية تنتمي إلى الفئة الأخيرة.

في خطوة لافتة، نظمت السلطات الإندونيسية المختصة احتفال زواج جماعيّ لعشرة أزواج من المكفوفين.

واصطحب كل عريس عروسه إلى قاعة الاحتفال، حيث جرت مراسم عقد القران.

وعمّت الاحتفال أجواء من السعادة والفرح إذ تضمّن فقرات غنائية وعروض فنية عدّة، لاقت استحسان الحضور.

وارتدى الأزواج ملابس الزفاف التقليدية وحرصوا على التقاط صور تذكارية لهذا الحدث المميّز في تاريخ مميّز.

ولم يألوا أهل الفن جهدًا للاستفادة من هذا التاريخ في قضايا شخصيّة ومهنية:

فاحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بعقد قرانها على مهندس معماري، في احتفال بسيط جمع عائلتها وأصدقائها ومجموعة من نجوم الفن.



من جهته، نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، وعلَّق عليه بالقول: «٢٠٢٢/٢/٢٢ في اليوم المميز ده أحب أشكر جمهوري اللي بفضله بعد ربنا ميزني وجعل قناتي على يوتيوب أكبر قناة فنان عربي بـ٤ مليارات و٦٠٠ مليون مشاهدة».

لكنّ هذا التاريخ شهد أيضًا على أحداث كثيرة ليست كلّها سعيدة ومنها إعلان الفنانة المصرية ياسمين رئيس، طلاقها من المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد أيام على تصريحات الأخير المثيرة للجدل خصوصًا حول قبوله أن تجسد زوجته مشاهد رومانسية، وانتقاده رافضي القبلات واعتبارهم «محتاجين يتعالجوا».