بيت بـ250 دينار... مبادرة إنسانية لشاب عراقي!

ويبدو أن مشروع جودة ينال ثقة المؤسسات والمتبرعين إذ وصل عدد المشتركين إلى 150 من المحلات فقط، الأمر الذي مكّنه من تحسين أوضاع 30 بيتًا ومباشرة العمل على البيت رقم 31.



يذكر أن الشاب خريج ‎كلية المستقبل الجامعة‎، قسم المحاماة، إلا أن حبّه للعمل الإنساني دفعه إلى إطلاق هذا المشروع وحيدًا بعيدا عن اي انتماء إلى أي جهة سياسية او دينية‎ كما يشير على حسابه.







يهدف المشروع إلى إنشاء وإعاده تأهيل البيوت المتهالكة للفقراء وأهالي الشهداء، من خلال تبرّع كلّ مشترك بـ ٢٥٠ دينار عراقي.يعتمد جودة، ابن الـ26 ربيعًا، على صفحته عبر "فيسبوك" حيث ينشر مقاطع فيديو للبيت قيد الترميم أو الإنشاء مرفقًا إياها بالموادّ التي يحتاج إليها لإتمام العمل مع سعرها بالإضافة إلى رقم الهاتف المخصّص للراغبين بالتبرع.