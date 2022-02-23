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بالفيديو: العناق الأخير بين قرد وأخيه!

منوعات

2022-02-23 | 09:39
بالفيديو: العناق الأخير بين قرد وأخيه!
1,241 مشاهدة

قسم كبير من الناس لا يعطي أي أهميّة لمشاعر الحيوانات لا بل لا يتردّد في إذائها من دون رحمة.
لكن من قال إن المشاعر حكر على الإنسان؟ فلهذه الكائنات مشاعر أيضًا وهذا دليل صغير على ذلك.

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو صوّره رجل ذهب لشراء قرد في بغداد.
يظهر المقطع القرد الذي قرر الرجل شراءه بعد وضعه خار القفص وهو يعانق أخيه الموجود في القفص العناق الأخير.
 
مشهد مشابه في متنزه لوانغو الوطني في الغابون حيث لاحظ علماء تابعون لجامعة أوسنابروك في ألمانيا أن الشمبانزي تصطاد الحشرات وتضعها على جروح قرود أخرى.
 ونشر العلماء مقطع فيديو لأنثى شمبانزي بالغة تعاين جرحا في قدم ابنها، قبل أن تلتقط فجأة حشرة من الهواء، وتضعها في فمها لطحنها، ثم تضعها على الجرح.

وأشار عالم الأحياء في الجامعة إلى أن " المذهل في الأمر هو أن استسلام القرود المصابة بالجروح للعلاج دون تذمر. يبدو أنهم يفهمون أن وضع الحشرة على جرحهم سيشعرهم بتحسن".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أن واحدة من أبرز خبراء الشمبانزي في العالم، جين غودال خلصت إلى أن "الشامبنزي يحيون بعضهم البعض بالقبلة والعناق ويربتون بأيديهم على أكتاف بعضهم لمنح الطمأنينة. يمسكون بأيدي يعضهم البعض ويقومون بالاتصال الجسدي لتخفيف الحالة العصبية أو التوتر. إنهم مثلنا تماماً".
هكذا إذًا سلّطت غودال الضوء على أوجه التشابه بيننا وبين أكثر المقربين إلينا في مملكة الحيوانات، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.
تقول غودال: " كان ذلك بمثابة الصدمة أن تكتشف كمّ الشبه بيننا. فقد يتحولون إلى متوحشين أحياناً ويشنون نوعاً من الحرب فيما بينهم، وقد تصل المشاعر لديهم إلى درجة الإيثار في أحيان أخرى. إنهم يظهرون كلا الجانبين من الطبيعة".

يتشارك البشر 98.6 في المئة من حمضهم النووي مع الشمبانزي، ومع ذلك، لم يعرف العالم سوى القليل عنهم حتى وصلت العالمة البريطانية إلى غومبي في غرب تنزانيا عام 1960.
 

وفي سياق متّصل، تجسد القرود دور البطولة في معرض «لغة العيون» للمصور «موجين ترول» في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».
هذا المعرض الذي عمل موجين على إعداده لسنوات من أجل رصد مشاعر هذه الحيوانات الظاهرة في عيونها وتعابير وجوهها، ما بين قرد يبدو سعيداً، وآخر يبدو مكتئباً يترقرق الدمع في عينيه، وثالث يسبح مع الخيال في جلسة تأملية عميقة.
وبذل هذا الباحث في علم الثدييات جهدًا كبيرًا لإخراج معرضه المكون من 26 صورة إلى النور لأنه كان يستغرق في الكثير من الأحيان ساعات لا تحصى من الجلوس بصبر لمراقبة الحيوانات في بيئتها الطبيعية.
 
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