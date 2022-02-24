شخصية مليئة بالتناقضات... تعرّفوا إلى برج السرطان!

شخصية مليئة بالتناقضات: متقلّب المزاج، عاطفي، منطقي، حازم وصاحب خيال واسع إلى أقصى الدرجات.يميل مولود برج السرطان إلى أن يكون غيورًا كثيرًا، الأمر الذي قد يزعج الطرف الآخر بالإضافة إلى صعوبة الوثوق بالناس.فرغم استعداده للتضحية في سبيل الآخرين، لا يستطيع الوثوق بهم بسهولة لذلك يحاولون الظهور بشخصية غامضة تخفي عاطفتهم المفرطة التي قد تتحوّل قسوة وصرامة عند اتخاذ القرارات.لكنّه يعيش في خياله وماضيه أكثر منه في الواقع الأمر الذي يمنعه أحيانًا من التخطيط للمستقبل.يعيش حال مستمرة من القلقل والاضطراب بسبب التفكير الزائد والأفكار السوداوية التي تسيطر على كيانه.اجتماعيًّا، هو بيتوتي، يجد في كنف عائلته الأمان والاستقرار لكنّه في الوقت نفسه لا يفوّت فرصة اللقاء مع الأصدقاء والأحباب.على المستوى المهني، لا تزعجه التراتبية لأنه يهوى النظام ويبتعد عن الفوضى، يخشى الفشل، ويتمتّع بذكاء لغوي وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين.أمّا على المستوى العاطفي، فهو متأنّ لا يقع في الحب في سهولة. مخلص وامين للشريك الذي لا يبحث عن علاقة صاخبة مليئة بالشغف معه بل عن علاقة هادئة ، متينة توفر له الاستقرار والأمان.