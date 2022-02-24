متهوّر ومزاجي... تعرّفوا إلى مولود برج الحمل!

تتسم شخصية مولود هذا البرج بالشجاعة، والمجازفة في سبيل تحقيق الأهداف والطموحات. فهو يتمتع بحسّ المبادرة لكن ما ينقصه هو تعزيز ثقته بنفسه وتعلّم كيفية اغتنام الفرص بالإضافة إلى ضبط انفعالاته. فمن دون ذلك ينفر منه من حوله لأنه يظهر متهورا ساذجا عدوانيا وشجاعته متبججة.صفة أخرى قد تضرّ بمولود برج الحمل وهي رفضه الاستماع إلى الآخرين خصوصًا عندما يكون مقتنعًا بأنه على صواب.مزاجيّ فتارّة يشعّ إيجابية، عاطفةً وتعاونًا مع المحيطين به وطورًا يكون أنانيًّا، قاسيًا يرفض الإنصات والحوار ناهيك عن أنه سريع الملل وبحاجة دائمة إلى تجارب ومغامرات جديدة.