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5 خطوات بسيطة لزيادة إنتاجيتك في العمل

منوعات

2022-02-24 | 08:19
5 خطوات بسيطة لزيادة إنتاجيتك في العمل
447 مشاهدة

قد لا يكفيك دوام العمل ولا حتى الـ24 ساعة لإنجاز مهامّك خصوصًا إذا كانت متعدّدة، وهو الأمر الذي قي يسبب لك بالتعب والإرهاق. في هذه المقالة سنشير إلى طرق بسيطة تزيد من إنتاجيتك وتساعدك على تنظيم وقتك.


المهمّة ليست مستحيلة. فالخطوات التالية كفيلة بمساعدتك:
1- ابتعد عن مصادر الإلهاء المحتملة خصوصًا مواقع التواصل الاجتماعي فهي أكبر العوامل التي تعرقل الأداء المهني في وقتنا الراهن
2- خصّص 30 دقيقة للتخطيط ليومك ووضع جدول بالمواعيد
3- خفف من القيام بمهامّ متعدّدة في الوقت نفسه فالطريقة الأمثل لتحقيق نتائج أفضل وزيادة الإنتاجية تكون عبر إعطاء المهام واحدة تلو الأخرى، وتحديد مواعيد نهائية لتنفيذها
4- حافظ على نظافة مكتبك: يؤثر المكتب الفوضوي وغير النظيف بشكلٍ مباشر على العمل
5- خذ 10 دقائق استراحة حين تشعر بالتعب أو الإرهاق خلال النهار. يمكنك المشي في الممر أو في الشارع. فالانقطاع عن العمل لفترة قصير يزيد انتاجيتك.


ولا ننسى أن ساعات العمل الطويلة لطالما كانت إحدى أكبر المشاكل التي  تؤثر على إنتاجيتك. من هنا تأتي مبادرات الدول الأوروبية وبعض الدول العربية إلى تقليص عدد ساعات العمل بالإضافة إلى تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية. 
وفي حال وصلت هذه المبادرة إلى بلدك أو مدينتك أو لا، فاحرص على اتباع الخطوات أعلاه، لتزيد من طاقتك وإنتاجيتك.
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