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هل الملح الأسود أفضل من الأبيض؟

منوعات

2022-02-28 | 08:23
هل الملح الأسود أفضل من الأبيض؟
817 مشاهدة

الملح الأسود شائع الاستخدام بشكل خاص في المطبخ الهندي. بماذا يختلف عن الملح الأبيض؟

يختلف الملح الأسود عن الملح الأبيض من حيث المذاق وطريقة المعالجة. ويتميّز برائحة الكبريت الفريدة ونكهة الدخان.
ويدخل هذا النوع  الخاص من  الملح الصخري في أطباق عدّة من المطبخ الهندي والاسيوي ليضفي عليها نكهة مميزة.

هناك ثلاثة أنواع من الملح الأسود:
1- ملح الهيمالايا الأسود: يستخدم عادة للطبخ. واستخدامه  شائع بين النباتيين الراغبين  بإضفاء نكهة شبيهة بالبيض إلى بعض الأطباق. ويسمّى أيضًا بالملح الهندي ويتميز بنكهته الحادة 
2- ملح الطقوس الأسود: يتم خلطه عادة بالفحم وملح البحر وصبغة سوداء وبعض الرماد، ويستخدم هذا النوع في بعض الطقوس الدينية لدى بعض الحضارات
3- ملح اللافا الأسود: يُستخرج عادة من أماكن معينة في هاواي، وهو شديد السواد، وله مذاق مميز يضفي على الأطعمة نكهة مدخنة خفيفة
 
 
 
فؤاد عديدة
يعدّ الملح الأسود من المكونات الأساسية التي لطالما استخدمت في الطب البديل الهندي لأغراض صحية وجمالية مختلفة.

الفوائد الصحية:
1- علاج النفخة وحموضة المعدة
2- تقوية الدورة الدموية
3- الحماية من احتباس السوائل

الفوائد الجمالية:
1- للبشرة: يعمل الملح الأسود على تنظيف البشرة والمسام ويساعد على تقشيرها، تنعيمها وعلاج الجفاف. كذلك يساهم في علاج البثور
2- للشعر: إن المعادن الأساسية الموجودة في الملح الأسود تعزز نمو الشعر الطبيعي وتخفف من تساقطه و تخلّص فروة الراس من القشرة


أفضل من الملح الأبيض؟
يحتوي الملح الأسود على كمية أقل من الصوديوم من تلك الموجودة في الملح الأبيض أو ملح المائدة. لذلك، يعتبر بديلًا صحيًّا عنه خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. هذا و يخضع إلى عمليات تصنيع بسيطة تجعل محتواه من المواد المضافة قليلًا عكس ملح المائدة الذي قد يحتوي على نسب عالية من المواد المضافة غير الصحية.
 

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