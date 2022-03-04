إلى مواليد هذه الأبراج: هذا أسبوعكم!

انفراجات مكافآت وهدايا فلكية بانتظار مواليد السرطان العقرب والحوت بسبب وجود الشمس الى جانب المشتري وعطارد في برج الحوت.يشكّل هذا الأسبوع فرصة للتخطيط ووضع الأسس المتينة للانطلاق نحو مشاريع واعدة.تواجه أحداثًا لم تكن في الحسبان لكنّ كل المشاريع ستتحقق بطريقة سحرية وبسهولة لم تتوقعها.أمّا بالنسبة إلى الأبراج الهوائية، فيشهد هذا الاسبوع مربّعًا فلكيًّا بين القمر من برج الجوزاء بين الاربعاء والجمعة، ما يعني انفراجًا كبيرًا لمواليد برج الجوزاء، الميزان والدلو التي ستحضر لقاءات تمهّد لنجاحات باهرة.كذلك، ينتقل في هذا الأسبوع كوكب عطارد الى برج الحوت لينضم الى المشتري والشمس ويجلب لكل من مواليد الابراج المائية الحظ والمكاسب المعنوية والمالية والعاطفية. وهو الأمر الذي يحثك على التفاؤل ويقدم لك حظوظ كبيرة ترافق مشاريعك بسهولة لم تتوقعها.