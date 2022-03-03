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الاختفاء والبدء من جديد: حلم قابل للتحقيق في هذا البلد!

منوعات

2022-03-03 | 06:30
الاختفاء والبدء من جديد: حلم قابل للتحقيق في هذا البلد!
663 مشاهدة

الاختفاء من الوجود وبدء حياة جديدة في مدينة لا يعرف فيها أحد اسمك، مركزك أو أي معلومات عن ماضيك. حلم يراود كثيرين لكنّه أصبح ممكنًا في هذا البلد!

في اليابان شركات مختصّة في مساعدة أولئك الذين يرغبون في الهروب من حياتهم، ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أنها قادرة أن تمحي أي أثر قد يساعد في الوصول إليهم.
 وأُطلق على هذه الخدمة اسم "خدمات الحركة الليلية" التي تساعد الأشخاص الذين يريدون الاختفاء في تكتم بل وتوفر لهم السكن لهم في أماكن سرية.
سمّت اليابان هؤلاء الأشخاص باسم "الجوهاتسو"، وهي كلمة يابانية تعني التبخر، وذلك في إشارة إلى اختفائهم عمدًا لسنوات وعقود من دون ترك أي أثر لهم.
وفيما تتعدّد دوافع هؤلاء، أقرّ شو هاتوري، مؤسس شركة معنية بتقديم هذه الخدمات في الستعينات بأنه اعتقد في البداية أن الأزمات الاقتصادية والديون هي الدافع الوحيد للناس إلى الفرار من حياتهم المضطربة، لكنه سرعان ما اكتشف أن هناك أسبابًا اجتماعية أيضًا.
 
 
والأمر المفاجئ بحسب هاتوري هو أن سبب الانتقال يكون في غالبية الأحيان أمر إيجابي، مثل الالتحاق بالجامعة أو الحصول على وظيفة جديدة أو الزواج. 
مع الإشارة إلى وجود انتقال محزن  مثل التسرب من الجامعة، أو فقدان وظيفة أو التهرب من شخص مطارِد.
وكشف عالم الاجتماع هيروكي ناكاموري الذي أجرى أبحاثًا عن "الجوهاتسو" لأكثر من عقد أن "هذه الشركات تساعد الأشخاص اللاجئين إليها على سحب الأموال بحرّيّة من أجهزة الصراف الآلي من دون الإبلاغ عنهم وكذلك، تمحو مقاطع الفيديو التي تلتقطها كاميرات المراقبة بالقرب من منازلهم، التي يمكن أن تكون قد قامت بتصويرهم أثناء هروبهم". 
 

وأشار إلى أن "الشرطة لا تتدخل للبحث عن أولئك الأشخاص إلا في حال تورطهم في جريمة ما".
لكن هذا الأمر خلق امتعاضًا كبيرًا لدى عائلات "الجوهاستو".
فقالت والدة شاب في الـ24 من العمر: "أفهم أن هناك من يمكن أن يسيء استخدام المعلومات. ربما يكون هذا قانونا ضروريا، لكن المجرمين والمطاردين والآباء الذين لا يستطيعون البحث عن أطفالهم، جميعهم يتم التعامل معهم بنفس الطريقة بسبب حماية المعلومات. ما هذا؟"

أمّا بالنسبة إلى "الجوهاتسو" أنفسهم، فمشاعر الحزن والندم تبقى مع كثير منهم لفترة طويلة، بعد أن يتركوا حياتهم. وهذا هو حال رجل أعمال ترك زوجته وأطفاله: "لديّ شعور دائم بأنني ارتكبتُ خطأ كبيرًا".

يذكر أن "مصطلح "الجوهاتسو"  استُخدم أوّل مرة في السيتينات لوصف الأشخاص الذين قرروا أن يصبحوا في عداد المفقودين. فآنذاك، كانت معدلات الطلاق (ولا تزال) منخفضة جدًّا في اليابان، لذلك رأى بعض الناس أنه من الأسهل ترك أزواجهم أو زوجاتهم، والاختفاء من حياتهم، بدلاً من الخضوع لإجراءات طلاق رسمية.
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