موعد الحصاد لهذا البرج... إليكم حركة الكواكب لهذا الأسبوع

ينتقل كوكب عطارد لينضم الى الشمس والمشتري في الحوت، الأمر الذي يجعل من هذا الأسبوع فرصة مثالية للترقية والانتقال إلى أماكن أفضل.

إنه موعد الحصاد: أسبوع مختلف وسنة مختلفة عن سابقاتها، إنه موعد قطف ثمار التعب. وداعًا للروتين الحياتي والعاطفي.



في ما يخصّ بقية الأبراج، ينتقل يوم الإثنين 7 آذار كوكب الزهرة الى برج الدلو لينضم الى كوكب زحل ويخلق جوًّا من الاحتفالات واللقاءات والتعرف إلى أشخاص جدد، فيحسّن العلاقات العائلية والشخصية لكل من مواليد الأبراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو. يستعيد مولود برج الحوت توازنه النفسي وتعتريه رغبة في الاستقرار. ويكتشف داخله مواهب وقدرات هائلة يستثمرها في ملفات ومعاملات.في ما يخصّ بقية الأبراج، ينتقل يوم الإثنين 7 آذار كوكب الزهرة الى برج الدلو لينضم الى كوكب زحل ويخلق جوًّا من الاحتفالات واللقاءات والتعرف إلى أشخاص جدد، فيحسّن العلاقات العائلية والشخصية لكل من مواليد الأبراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو.

أمّا اورانوس في الثور فيحمل معه التحديات الكبيرة لمواليد العشرية الثانية .

وبالنسبة إلى حركة القمر يومي السبت والاحد في الحمل، فتحمل كل الارباح والحظوظ لمواليد الحمل الاسد والقوس.

يومي الإثنين والثلاثاء، ينتقل القمر الى الثور ما يجعل مواليد الابراج الترابية تستلم عملاً جديدًا او تنطلق في ورشة عمل. يكون القمر في الجوزاء بين الاربعاء والجمعة ليشكل مربّعًا فلكيًّا مع الشمس من الحوت وتكون تاثيراته الإيجابية مضاعفة على مواليد الجوزاء الميزان والدلو.