تستند إلى صفات الحيوانات... تعرف إلى الأبراج الأميركية الأصليّة

للأبراج الأميركية الأصلية قاعدة مختتلفة عن تلك المعتمدة في الأبراج الفلكية والصينية. فقاعدتها ومرجعها الطبيعة.

لذلك، تنسب صفات الحيوانات إلى البشر، المرئية والخفية منها.

تقسّم الأبراج الأميركية الأصلية الأشخاص إلى 12 مجموعة تحمل اسم الحيوانات وذلك استنادًا إلى تاريخ ميلادهم.

الأوزة (22 كانون الأوّل – 19 كانون الثاني):

ترمز الأوزة إلى الطاقة والاجتهاد والطموح في الأساطير الأميركية.

ويتمتّع مواليد هذا البرج بالصفات نفسها خصوصًا أن

يفاجئون المحيطين بهم بمدى إخلاصهم وقوتهم. لكن رغم ذلك،

ردود أفعالهم غير مناسبة على الأحداث العفوية ولا قدرة لديهم على اتخاذ قرارات سريعة. فهم منغلقون على أنفسهم عاطفيًّا.

وغالبًا ما يكون هؤلاء رياضيّين ورجال أعمال.

ثعلب الماء (20 كانون الثاني – 18 شباط)

يرمز ثعلب الماء إلى التغيير للأفضل والأمل، وذلك وفق الأساطير الأميركية.

يتّسم مواليد هذا البرج بالحماس والحيوية والعمل الجاد.

فهم لا يخافون من العواقب – ويتعاملوا معها على انها فرص وتحديات.

يواجهون المواقف كافّة بروح النكتة والدعابة ما يجعلهم أفضل الأصدقاء في الأوقات الصعبة والشدائد.

عاطفيًّا، لا إمكانية لديهم للسيطرة على غيرتهم.

الذئب (19 شباط – 20 آذار)

رغم اعتبار الذئب رمزًا للشرّ في القصص والرويات، هو حيوان مقدّس في الأساطير الأميركية.

شخصيّة مواليد هذا البرج لطيفة وخجولة وعاطفية وطيبة. يشكّل الحب شيئًا أساسيَّا في حياتهم. وعندما يُقابلون بالرفض فتحوّلهم معاناتهم إلى انتقاميين وانعزاليين. فيهربون حتى يحموا أنفسهم من الأثار السلبية للعالم الخارجي.

الصقر (21 آذار – 19 نيسان)

في الأساطير القديمة، عادة ما يرمز الصقر إلى القوة، والسماء، وعزة النفس، والنبل.

يتميز مواليد هذا البرج بالشجاعة. يتمتعون بقدرة ملاحظة قوية وسرعة البديهة.

هم قادة بالفطرة نظرًا إلى الحكمة التي يتسمون بها.

ونادرًا ما يتعرضون هؤلاء للخطر. لا يخافون من العقبات، بل يقبلون التحدي ويعملون بجهد في سبيل تحقيق أهدافهم.

القندس (20 نيسان – 20 أيار)



يعتقد الأميركيون أن القنادس لها صفات سحرية. وإلا كيف يمكن لهم أن يقوموا

ويتميز مواليد هذا البرج بالنشاط والتألق، والطيبة أيضا؟

شعور السعادة لا يفارقهم خصوصًا في الاوساط المألوفة حيث يشعرون بالأمان.

مهنيًّا، يتميّز هؤلاء بالجدية والمثابرة على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

التركيز الكبير على بعض المهامّ قد يعزلهم عن محيطهم وما يدور فيه.

الغزال (21 أيار - 20 حزيران)

كان رب الغابات الذي كان يعتبر حيوانًا مقدسًا.

يتميز مواليد هذه البرج بالنبل، اللطف والحساسية، والأهم من ذلك أنهم لديهم القدرة على المشاركة والاستماع بنفس الدرجة.

لا مشكلة لديهم في مقابلة أشخاص جدد وعادة ما يكونون أكثر جاذبية لمن حولهم. ولكن للأسف، قد يؤدي ذلك أحياناً إلى السطحية والتسامح في العلاقات. وعلى الجانب الأخر، تؤهلهم حنكتهم إلى تفادي بعض المشاكل بسبب الدبلوماسية التي يتمتعون بها.

نقار الخشب (21 حزيران – 21 تموز)

يعتبر طائر نقار الخشب رمز الحب، والتواضع، والنكران بالنسبة للأميريكيين. فضلًا عن قدراته العلاجية الخارقة.

وعادة ما يكون مولود هذا صديقًا وفيًّا وصادقًا.

حساس بدرجة مفرطة وصبور. يحب مساعدة الآخرين ولو على حساب نفسه.

عاطفيًّا، الرعاية المفرطة في بعض الأحيان غير مرغوب بها. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن لمواليد هذه الفترة مساعدة أنفسهم، فأفعالهم تتأثر بشكل كبير بمشاعرهم.

السلمون (22 تموز – 21 آب)

ترمز أسماك السلمون في الطبيعة إلى المحاربين. وهذا هو أنطباع الأميريكيين حول مواليد هذا البرج الذين يتمتعون بالحكمة، ولديهم شخصية جاذبة تجعل الآخرين يثقون ويعجبون بهم.

ثقتهم بنفسهم عالية. وهم قادة بالفطرة. علاقاتهم متينة وعميقة وحال شعورهم بعد الأمان والظلم ينسحبون على الفور وينهون العلاقة.

الدب (22 آب – 21 أيلول)

يعتبر الدب أكثر الحيوانات قدسية لدى الأميريكيين، فهو حارس الغابة ورمز القوة المفرطة والصلابة.

لا يظهر مواليد هذا البرج صلابتهم لكنها تظهر حال حدوث أي مكروه

وعلى الجانب الأخر، عادة ما تصاحبهم صفة العناد، المثابرة، ولهذا السبب يكونون أكثر نجاحًا في مهنة التدريس.

الغراب (22 أيلول – 22 تشرين الأول)

يتميز الغراب عن باقي الطيور بأنه نظيف جدا ولا ينقل أبداً الأمراض، وهذا ما يفسر نسب قدرات الشفاء إليه.

يتميز مواليد هذا البرج بالهدوء الشديد، وميولهم الى العزلة، ولكن في الوقت المناسب تظهر قدراتهم الاجتماعية.

وهم غير مندفعين، ولكنهم دائمي التفكير قبل الإجابة عن أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، يحبون السفر ولديهم القدرة على العيش بالخارج. ومن عيوبهم المقاومة الشديدة لأي شيء والتي قد تحد كثيراً من حريتهم.

الثعبان (23 تشرين الأول – 22 تشرين الثاني)

يرمز الثعبان في الثقافة الأميركية القديمة إلى الحكمة العظيمة والحدس، فضلاً عن القدرات الخارقة للطبيعة.

يتميز مواليد هذا البرج بالأمانة والصراحة.

هم لا ينجذبون إلى القيم المادية، ولا التنازلات والأعذار. يثابرون على العمل عند الرغبة في الوصول إلى هدف معين، ولكنهم عادة ما يكونون متقلبي المزاج.

البومة (23 تشرين الثاني – 21 كانون الأول)

تتميز البومة بالغموض. لكنها أيضا رمز الحكمة وعمل الخير.

عادة ما ترتبط بسوء الحظ.

يتميز مواليد هذا البرج بعزيمتهم القوية وبانفتاحهم على تجربة كل ما هو جديد.

وعادة ما يضحي هؤلاء من أجل الآخرين، حتى لو كان ذلك على حسابهم. ومن أهم صفاتهم الصدق والأمانة والقدرة على حفظ السر. غالبًا ما يكونون غير مرتبطين ولديهم مشاكل في الحب. ونقطة ضعفهم هي الكبر.