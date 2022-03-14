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في يوم الرياضيات العالمي.. دعوة لزيادة الوعي بالعلوم الرياضية

منوعات

2022-03-14 | 05:51
في يوم الرياضيات العالمي.. دعوة لزيادة الوعي بالعلوم الرياضية
المصدر:
سيدتي
104 مشاهدة

إن زيادة الوعي العالمي بالعلوم الرياضية هو أمر حيوي لمواجهة التحديات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والطاقة والتنمية المستدامة، ولتحسين نوعية الحياة في كل من العالمين المتقدم والنامي. لذلك، أعلن المؤتمر العام الأربعون لمنظمة اليونسكو في تشرين الثاني 2019، يوم 14 آذار من كل عام يوماً دولياً للرياضيات، وفقاً للموقع الرسمي لليونيسكو. ويُعد هذا الحدث جديداً نسبياً، إذ تم إنشاؤه قبل عامين فقط.

 
تاريخ اليوم العالمي للرياضيات

اليوم العالمي للرياضيات هو احتفال عالمي، تتم دعوة جميع البلدان في 14 آذار من كل عام، للمشاركة به من خلال الأنشطة لكل من الطلاب وعامة الناس في المدارس والمتاحف والمكتبات والأماكن الأخرى. ويهدف هذا اليوم إلى تثقيف الناس حول الدور الأساسي للرياضيات في العلوم والتكنولوجيا، وتحسين نوعية الحياة، وتمكين النساء والفتيات، والمساهمة في التنمية المستدامة. تم اعتماد إعلان 14 آذار باعتباره اليوم الدولي للرياضيات في الدورة 205 للمجلس التنفيذي لليونسكو. ثم تم اعتماد هذا اليوم في الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في تشرين الثاني 2019. لاحقاً في عام 2020، احتفل العالم باليوم الدولي الأول للرياضيات في 14 آذار، تحت شعار "الرياضيات في كل مكان".
 
 
اختيار يوم 14 آذار للاحتفال بيوم الرياضيات العالمي
 
تتمثل الأهداف الرئيسية لليوم الدولي للرياضيات في تحسين فهم عامة الجمهور لأهمية الرياضيات في التعليم، وزيادة الوعي بدور الرياضيات في المجتمع الحديث، والعلوم، وإدارة الكوارث؛ وزيادة الوصول إلى المعلومات حول الرياضيات، وزيادة الشبكات الدولية، والتعاون في الوعي العام بالرياضيات والمزيد. في العديد من البلدان، يتم الاحتفال بيوم 14 آذار(3/14) بسبب علامة الباي "π"، فهي أحد أكثر الثوابت الرياضية شهرة في العالم يمكن تقريبها إلى 3.14. ويهدُف اليوم الدولي للرياضيات إلى إبراز الدور الأساسي الذي تلعبه العلوم الرياضية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفي تعزيز أولويتين لليونسكو؛ هما إفريقيا والمساواة بين الرجل والمرأة.
 
 
موضوع اليوم العالمي للرياضيات 2022
 
موضوع اليوم العالمي للرياضيات 2022 هو الرياضيات الموحدة. هذا الموضوع اقترحته "يوليا نيستيروفا" من جامعة أوتاوا في كندا. العام الماضي 2021، كان موضوع هذا اليوم هو الرياضيات من أجل عالم أفضل.
 
 
طرق الاحتفال باليوم العالمي للرياضيات 2022
 
يدعونا هذا اليوم للاحتفال بالفرحة التي يمكن أن نجدها في الرياضيات بالإضافة إلى عدد كبير من الدعوات التي تقدمها الفتيات والفتيان، من خلال الأنشطة الاحتفالية والمتنوعة التي تقام في جميع أنحاء العالم. وتُعد أفضل طريقة للاحتفال بيوم الرياضيات العالمي هي:
 
1- تنظيم حدث محلي خاص بك
يمكنك تنظيم الأحداث والأنشطة للاحتفال باليوم الدولي للرياضيات في مدينتك أو منطقتك ودعوة أصدقائك وعائلتك للمشاركة. قم بدعوة فصلك الدراسي أو الأفضل من ذلك مشاركة المدرسة بأكملها، أو جدولة لقاء خاص في مكتبة أو متحف، أو إشراك جامعتك أو باحثين محليين، أو إقامة حفلة عامة كبيرة في حديقة، أو التواصل مع مركز ثقافي أو اجتماعي أو شبابي محلي.
 
2- الانضمام إلى مسابقة الرياضيات
إذا كنت منافساً، فيمكنك الانضمام إلى مسابقات الرياضيات المستضافة افتراضياً أو مادياً في هذا اليوم ودع عبقريتك تخرج!
 
3- تعليم الرياضيات
أفضل طريقة للاحتفال باليوم العالمي للرياضيات هي تدريس الرياضيات. يمكنك مساعدة أطفالك أو أي شخص في مدرستك المحلية في دروس الرياضيات وتثقيفهم حول عالم الرياضيات الرائع.

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