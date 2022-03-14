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أطعمة موجودة في كل منزل تحدّ من اصفرار الأسنان... ما هي؟

منوعات

2022-03-14 | 09:52
أطعمة موجودة في كل منزل تحدّ من اصفرار الأسنان... ما هي؟
1,071 مشاهدة

مهما كان شكل الأسنان جميلًا، اصفرار الأسنان يشوّه الابتسامة ويقلّل ثقة الفرد بنفسه. فما هي أسباب الاصفرار وكيف يمكن تفاديها والتمتّع بأسنان ناصعة البياض؟

في الواقع، عوامل عدّة تسبب باصفرار الأسنان أبرزها:
- سوء نظافة الفم: من الأسباب الأكثر شيوعًا نظرًا لأنها  تجعل طبقة من البلاك تتراكم على الأسنان وهي طبقة من البكتيريا وبقايا الطعام، هذا يمكن أن يجعل الأسنان تبدو صفراء
- التدخين: يغيّر اللون الأساسي للأسنان
- صرير الأسنان: وهو عادة غير إرادية  تؤدي إلى تآكل طبقة المينا، وبالتالي يمكن أن يشكّل سببًا  لاصفرار الأسنان
- بعض أنواع المشروبات: القهوة، الشاي، النبيذ الأحمر، والنبيذ الأبيض تتسبب بظهور بقع صفراء على الأسنان
- التسمم بالفلور: يمكن أن يؤدي إلى ظهور بقع صفراء أو بنية اللون على أسنان
- تناول بعض الأدوية من قبل المرأة الحامل أو الطفل قبل الـ8 سنوات
- ترقق طبقة المينا: يؤدي إلى انكشاف العاج الذي يتحول إلى اللون الأصفر، وقد يجعل الأسنان تبدو أكثر اصفرارًا
- العامل الوراثي


ويمكن تفادي هذه المشكلة من خلال الحفاظ على نظافة الفم، الإقلاع عن التدخين، تنظيف الأسنان بانتظام  عند طبيب مختص مرتين في السنة، المضمضة و الشرب من خلال ماصة لأنه يقلل من الوقت الذي تبقى فيه السوائل على سطح الأسنان.


كذلك، قد يلجأ البعض إلى بعض العلاجات الطبيعية أبرزها:
- بيكربونات الصوديوم:
- خل التفاح
- قشر الموز
- الزيوت الطبيعية

هذا وهناك أطعمة عدّة تساهم في الحدّ من اصفرار الأسنان:
- الليمون والأطعمة المحتوية على فيتامين  C: وجدت بعض الدراسات أن نقص فيتامين (سي) قد يزيد من التهاب اللثة، وهو يحدث نتيجة تراكم للبكتيريا على الأسنان واللثة، الأمر الذي يساهم في تغيرلون الأسنان. ويترتب على ذلك أن الاستمرار في تناول فيتامين C قد يقلل من تلون الأسنان، لكن مازال هناك حاجة إلى مزيد من البحث.
- الفراولة والأناناس: عند إضافة بعض إنزيمات هذه الفواكه إلى معجون الأسنان، فإن بعضها قد يحدّ من تغير لون الأسنان، وإزالة البقع
- الجزر: يساعد على الحفاظ على التوازن الحمضي القلوي في الفم، ويقتل البكتيريا
- الزبيب: يزيد من إنتاج اللعاب الذي يعمل على تنظيف الأسنان من العوالق
- الحليب ومشتقاته: تقوي صحّة الأسنان وتعزز طبقة المينا الأمر الذي قد يقلل من احتمال اصفرار الاسنان
- التفاح: يساعد على زيادة صحة الفم، لأنه يحتوي على الألياف الغذائية لتحسين عملية التمثيل الغذائي

ولكن، قبل اتّباع أي من الوصفات أو النصائح المذكورة، تجب استشارة طبيبك!
 

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