أبو فلّة إلى العراق... قريبًا؟

أعلن اليوتيوبر العالمي حسن أبو فلّة عبر خاصيّة الستوري على انستغرام أنه بعد الأردن سيزور الإمارات العربية المتحدة العربية على أن يتجه بعدها إلى العراق أو سوريا.





وزار أبو فلّة الأردن مطلع هذا الشهر(آذار) حيث حظي باستقبال حارّ في مطار الملكة علياء الدولي.

وشكر اليوتيوبر للشعب الأردني استقباله الجميل، معبّرًا عن سعادته وشعوره أنه بين أهله وناسه، مشيدًا بجمال طبيعة البلاد.



وتأتي زيارته المملكة الهاشمية بعد نجاحه في جمع أكثر من 11 مليون دولار لمساعدة اللاجئين بعد أن عزل نفسه قرب الغرفة الزجاجية التي كان يتواجد فيها في دبي طيلة الفترة المخصصة للحملة وذلك من خلال بث حيّ على قناته عبر يوتيوب.

ومن خلال هذه التجربة دخل موسوعة غينيس بأطول فترة بث حي من دون انقطاع أو راحة. وأبدى أبو فلّة حماسته إلى زيارة بلاد الرافدين متوجّهًا إلى أهلها بالقول: "أحبكم هواي يا أهل العراق".وزار أبو فلّة الأردن مطلع هذا الشهر(آذار) حيث حظي باستقبال حارّ في مطار الملكة علياء الدولي.وشكر اليوتيوبر للشعب الأردني استقباله الجميل، معبّرًا عن سعادته وشعوره أنه بين أهله وناسه، مشيدًا بجمال طبيعة البلاد.وتأتي زيارته المملكة الهاشمية بعد نجاحه في جمع أكثر من 11 مليون دولار لمساعدة اللاجئين بعد أن عزل نفسه قرب الغرفة الزجاجية التي كان يتواجد فيها في دبي طيلة الفترة المخصصة للحملة وذلك من خلال بث حيّ على قناته عبر يوتيوب.ومن خلال هذه التجربة دخل موسوعة غينيس بأطول فترة بث حي من دون انقطاع أو راحة.







لكنّ تجميع هذا المبلغ أثارًا جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة مفوضية اللاجئين UNHCR تغريدة على تويتر جاء في القسم الثاني منها " نصف المبلغ الذي جمعه اليوتيوبر حسن سليمان أبو فلة في حملة "لنجعل شتاءهم أدفأ" سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة". لكنّ تجميع هذا المبلغ أثارًا جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة مفوضية اللاجئين UNHCR تغريدة على تويتر جاء في القسم الثاني منها " نصف المبلغ الذي جمعه اليوتيوبر حسن سليمان أبو فلة في حملة "لنجعل شتاءهم أدفأ" سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة".

11 يوم من البث المتواصل نجح خلالها @AboFlah_1 في جمع

11 مليون دولار لدعم مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ"



نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة.



💙شكراً @GalaxyRacerDxb @MBRInitiatives ولكل المتبرعين والداعمين. pic.twitter.com/iDSLn0DF2h — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) January 20, 2022

وهذا الأمر استدعى توضيحًا من المفوضية نفسها التي أكدت في بيان أن "كامل التبرعات التي نجح ‫أبو فلة في جمعها لصالح العائلات المحتاجة عبر حملة "لنجعل شتاءهم أدفأ" سيتم رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين، نصفها من خلال برامج المساعدات لمفوضية اللاجئين والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الاقليمية.

أبو فلّة الذي يحظى بشهرة واسعة لم تكن الأضواء خياره إنما خيار الناس الذين يحبونه على حد تعبيره. ولهذا الشاب كثير من هؤلاء المحبين في بلاد الرافدين ويترقبون زيارته إليها لاكتشاف جمالها وحضاراتها التي تشكّل مؤخرًا محط أنظار السواح الأجانب والعرب لا سيما المشاهير منهم.