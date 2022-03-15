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فوائد لن تتوقعها.. لماذا يجب الحرص على تناول الكجرات يوميا

منوعات

2022-03-15 | 07:30
فوائد لن تتوقعها.. لماذا يجب الحرص على تناول الكجرات يوميا
المصدر:
البيان
1,275 مشاهدة

يصنف شاي الكجرات أو الكركدية على أنه شاي عشبي يتم تحضيره من مجموعة متنوعة من النباتات والأعشاب والتوابل، وهو عادةً ما يكون خالياً من الكافيين والسعرات الحرارية ويكون ذو مذاق محبب لذا يمكن تقديمه ساخنًا أو مثلجًا.

تم استخدام شاي الكركدية في البلدان الأفريقية منذ عقود طويلة لخفض درجة حرارة الجسم، وعلاج أمراض القلب، وتسكين التهاب الحلق.

يرجح الخبراء أن الفوائد الصحية لشاي الكركدية والمرتبطة بالقلب تعود إلى مركبات الأنثوسيانين الذي يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

ونشر موقع "medicalnews" عدداً من فوائد تناول الكركديه باستمرار جاءت كالتالي:

- لمرضى السكري
يتميز الكركديه بتأثير مضاد لمرض السكري ويساعد في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم لدى كل من البالغين الأصحاء والأشخاص المصابين بداء السكري.

ويمنع امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، وبالتالي، يساعد في تقليل ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الوجبات.

- يبطئ تطور سرطان الثدي
كشفت نتائج دراسة علمية أن الكركديه، عند دمجه مع العلاجات الكيميائية، يحفز بشكل خاص القضاء على خلايا سرطان الثدي ويمنع تقدمه، كما يساعد في تقليل جرعات العلاج الكيميائي والسمية ذات الصلة أثناء العلاج عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

- يعالج ارتفاع ضغط الدم
تشير إحدى الدراسات إلى أن الكركدية لديه درجة منخفضة من السمية ويساعد استهلاكه يوميًا في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط.

وأوضحت الدراسة أن صبغة الأنثوسيانين، التي تعطي زهرة الكركديه لونها المميز، هي المسؤولة بشكل عام عن النشاط الخافض لضغط الدم.

- يعالج البرد
يحتوي الكركديه على بعض الأحماض الفينولية مثل حمض الأسكوربيك والماليك والستريك والهيدروكسيسيتريك.

وتمنح هذه الأحماض تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ضد مجموعة من الأمراض، من بينها البرد والسعال والإنفلونزا.

ويساعد أيضاً في التخفيف الفوري من السعال والبرد عند تناوله يومياً، ويكون بمثابة منشط كبير لمقاومة التهاب الحلق والصداع الخفيف.

-الوقاية من سرطان الجلد
أظهرت الدراسات أن الكركديه يساعد في منع نمو خلايا سرطان الجلد، نظراً لاحتوائه على مادة البوليفينول التي تفيد للوقاية من الإصابة بالخلايا السرطانية وتوقف نموها لدى مرضى سرطان الجلد.

- جيد للقلب
يساعد الكركديه في علاج أمراض القلب المختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وبالتالي يحافظ على صحة القلب.

- مفيد للبشرة
يعمل الكركديه، كمطهر ممتاز للبشرة، ويعمل فرك أوراق الكركديه على الوجه والرقبة في إزالة خلايا الجلد الميتة والرؤوس السوداء أو البيضاء وجعل البشرة ناعمة وسلسة.

وتساعد الخصائص المضادة للالتهابات فيه على علاج مشاكل الجلد مثل حب الشباب والجلد الجاف، ويمكن أن يساعد أيضًا في إبطاء الشيخوخة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الضارة عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين وتقليل إنتاج الميلانين.

- مفيد للشعر
من المعروف أن الكركديه يستخدم للحصول على لون غامق للشعر ويقلل من قشرة الرأس عند استخدامه بعد الشامبو.

إلى جانب أنه يحد من تساقط الشعر، فإنه يعمل أيضًا في منع الشيب المبكر.

-التئام الجروح
تشير إحدى الدراسات إلى أن الكركديه له تأثير كبير في التئام الجروح مقارنة بالمراهم والعلاجات الموضعية التي تستخدم عادة لعلاج الحروق المصابة والتهابات الجلد.

ويساعد في زيادة نمو الخلايا وتكوين الكولاجين في موقع الجرح وتعزيز التئامه بمعدلات سريعة، إلى جانب تقليل العلامات والآثار الناجمة عن الجروح مع تخفيف الألم.

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