هذا الأسبوع... الحظّ حليف هذه الأبراج!

ظروف مؤاتية لبدايات جديدة الابرز يحملها القمر الجديد في برج الحمل يوم الجمعة إلى مواليد هذه الأبراج الناريّة.ناهيك عن أن انتقال كوكب عطارد لينضم الى الشمس في برج الحمل يفسّر بطوالع فلكية جيّدة تحمل النجاح الكبير والتألق والقوة وتسهل كل انواع التنقلات والسفر والاوراق الاستشفائية والقانونية.كذلك، وجود كواكب الزهرة المريخ وزحل في برج الدلو يجعل الحظّ حليف الأبراج الهوائية (الجوزاء، الدلو، الميزان).هذا وأن وجود كوكب القمر في الجدي السبت والأحد في مربع فلكي مع الشمس من برج الحمل الاثنين والثلاثاء القمر في الدلو يحمل لكل من مواليد هذه الابراج الربح والشعبية.لكنّ هذه الظروف ستتبدل يومي الاربعاء والخميس مع انتقال كوكب القمر الى برج الحوت المائي لينضم الى المشتري رافعًا بذلك فرص مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت بتلقّي الهدايا المادية والمعنوية.أمّا ختام الأسبوع فمع انتقال كوكب القمر الجديد الى برج الحمل الناري ما يفسح في المجال أمام مواليد الابراج الحمل الاسد والقوس لخيارات جديدة وتسويات على الاصعدة كافّة.فتحمل الاجواء الفلكية اخبارا تتعلق بوضع مالي او ترقية او علاوة على الراتب ما يجعل مواليد هذه الابراج النارية متفائلة ومتحمسة.بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس وعطارد في الحمل المشتري في الحوت الزهرة المريخ وزحل في الدلو اورانوس في الثور ويسبب التعب الصحي والتهور والتسرع لكل من مواليد العشرية الثانية من مواليد الثور الاسد العقرب والدلو.