شاب جزائري يلتهم 20 قطعة "دومينو" (صورة)

بـحادث غريب قام شاب جزائري يبلغ من العمر 24 عاماً بإلتهام 20 قطعة من أحجار الدومينو، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات منطقة الأغواط.



تفاجئ الأطباء بحالة الشاب الذين نجحوا في إنقاذ الشاب وإخراج الأحجار، وشاركت مؤسسة الشهيد أحميدة بن عجيلة الإستشفائية بالأغواط، بيانًا على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، أكدت فيه بأن "الفريق الطبي إنتزع في عملية استعجالية 20 قطعة دومينو من بطن الشاب".

وأضاف البيان أن "المريض تحسنت حالته بعد العملية", كما وجّهت رسالة شكر للفريق الطبي المشارك في العملية، وإختتمت بيانها بتحذير المواطنينمن هكذا حوادث خطيرة على الصحة، قائلة: "الصحة أمانة وجب الحفاظ عليها".

إنتشر الخبر بشكل كبير عبر منصات السوشيل ميديا حيث تناقله الرواد وعبرروا عن إستغرابهم من الحادث.