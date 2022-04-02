تزامنا مع "كذبة نيسان".. تويتر تثير الجدل بتغريدة وتتهرب من تأكيدها

ونشرت الشركة تغريدة على حسابها الرسمي، قائلة إنها تعمل على "إضافة زر تعديل" للمنشورات، وهو ما "أثار موجة واسعة من الجدل حول هذا الأمر (زر التعديل) الذي طال انتظاره"، وفقا لرويترز.

we are working on an edit button — Twitter (@Twitter) April 1, 2022

وفي بيان، قالت تويتر ردا على سؤال عما إذا كانت التغريدة مزحة "لا يمكننا التأكيد أو النفي، لكننا ربما نصدر بيانا في وقت لاحق".ورحب بعض المستخدمين بالتغريدة، فيما اعتبرها البعض الآخر مضحكة. لكن آخرين لم يرونها كذلك.وتعليقا على تغريدة تويتر، قام حساب "Dictionary.com"، بنشر رابط تعريف بكلمة "unfunny" (غير مضحك)، في إشارة إلى أن تغريدة تويتر تعتبر (نكتة) في يوم كذبة أول أبريل.