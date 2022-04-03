"باهظة الثمن".. بريطاني يحطم سيارة فيراري بعد قيادتها لـ 3 كيلومترات فقط

وكشفت شرطة داربيشير في منشور على حسابها بتويتر، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.وأضافت: "في الأول من أبريل، اشترى السائق سيارة فيراري، وحطمها بعد قيادتها أقل من ميلين".ووفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد أكدت الشرطة أن منشورها لم يكن "كذبة أبريل" كونه نشر في الأول من هذا الشهر.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسيارة التي قالوا إنها من طراز "فيراري 488"، ويبلغ ثمنها 175 ألف إسترليني.