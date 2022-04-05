خطوة بخطوة... كيف تحضر السلطة الروسية الشهيرة؟

كلّ ما تحتاج إليه:
- حبّتان من الجزر مقطعتان مكعبات
- حبّتا بطاطس مقطعتان مكعبات
- كوب بازلاء
- 4 ملاعق كبيرة مايونيز
- كوب زبادي صغير
- ملح حسب الرغبة
- فلفل أسود حسب الرغبة
- معلقة ليمون
- بقدونس مفروم
الخطوات اللازمة:
- تقطيع الخضروات وتسويتها
- تقشير الجزر وتقطيعه لمكعبات صغيرة مناسبة، ثم غسله جيدًا بالماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة به
- تقشير البطاطس ثم تقطيعها لمكعبات صغيرة، ثم غسلها بالماء مع البازلاء
- في وعاء متوسط الحجم توضع البازلاء مع الجزر، ويضاف عليهم كمية مناسبة من الماء، ويترك الوعاء على نار متوسطة حتى تسلق البازلاء مع الجزر وتنضج
- رفع الخضروات وتصفيتها تمامًا من ماء السلق
- سلق مكعبات البطاطس حتى تنضج تمامًا، مع الحرص على عدم تركها مدة كبيرة حتى لا تتعجن في أثناء التحضير
- وضع المايونيز مع الملح والفلفل وملعقة الخل الأبيض في وعاء نظيف ثم خلط المزيج جيدًا
- إضافة البطاطس والبسلة والجزر إلى خليط المايونيز، وقلب جميع المكونات برفق حتى تختلط معًا
- وضع وعاء سلطة البطاطس والجزر والبازلاء بالمايونيز في المبرد حتى يتماسك صوص المايونيز مع الخضروات
- تقدم السلطة في أطباق التقديم، ويمكن أن تُرش بالبقدونس المفروم