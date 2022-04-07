نظارات ذكية تحمي العينين وتجري اتصالات هاتفية!

وبحسب ما نشره موقع New Atlas، تم مؤخرًا ابتكار نظارات ذكية متعددة الوظائف يمكنها تصفية الضوء الأزرق بل والأشعة فوق البنفسجية بهدف تقليل الآثار السلبية والحفاظ على صحة العينين، كما تدمج النظارات المبتكرة تقنية استقبال الصوت المتوافقة بواسطة البلوتوث مع أجهزة الهاتف الذكي والحاسوب مع الاحتفاظ بمظهر أنيق ولائق.ولا تقتصر استخدامات النظارات الجديدة على مجرد الحماية من الضوء الأزرق المنبعث من مختلف الشاشات أو كنظارة شمسية تقي من الأشعة الضارة، وإنما يمكن أن يتم استبدال عدساتها بالعدسات الطبية حسب قياس النظر لكل مستخدم على نفس الإطار وبنفس التقنيات ببساطة.ولمزيد من الاستخدامات جرى تطوير النظارات الذكية المزودة بتقنية بلوتوث وتتصل بتطبيق إلكتروني لتحميل مقاطع الفيديو والصور التي يتم تسجيلها أو تصويرها بمجرد ضغطة لزر على أحد ذراعي النظارة الذكية.لالتقاط صورة، يوجد زر التقاط على الذراع اليمنى وسطح حساس للمس يقوم بالاتصال والتشغيل وعناصر التحكم في مستوى الصوت.على الرغم من مخاوف الخصوصية الواضحة ، فمن المحتمل أن تكون هذه هي أكثر النظارات الذكية تميزًا ، وعلى الرغم من عدم وجود شاشة عرض للواقع المعزز ، فقد فتح Facebook خطته لإنشاء واحدة في المستقبل القريب.