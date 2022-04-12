سرقة في وضح النهار بحيلة "الطعام المنوّم"(فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديو لسرقة سيدة، بعدما تم تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم.



وتظهر في الفيديو سيدة جالسة في موقف للحافلات تدخل في محادثة مع سيدتين تقدمان لها طعاما قال رواد مواقع التواصل إنه نوع خاص باحتفال ديني.





وبينما هي نائمة، يقوم أفراد العصابة بسرقة السيدة، وأخذ كل ما معها من مجوهرات وهاتف ونقود، ومن ثم مغادرة المكان بسرعة. وبعد تناولها للطعام الذي يحتوي على منوّم، تبدأ السيدة بالشعور بالدوار، وتغط لاحقا في النوم، كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته صحيفة "إنديا توداي".وبينما هي نائمة، يقوم أفراد العصابة بسرقة السيدة، وأخذ كل ما معها من مجوهرات وهاتف ونقود، ومن ثم مغادرة المكان بسرعة.

وانقسمت الآراء بشأن الفيديو حيث اعتبره البعض تحذيرا من خطورة تناول الطعام من الغرباء، بينما قال آخرون إنه مجرد فيديو للتوعية وليس حقيقيا.