مفاجآت سارّة بانتظار هذه الأبراج... هل أنت ضمنها؟

الحدث الأول والأهم يتمثّل بانضمام كوكب الشمس الى اورانوس في برج الثور، ما ينعكس إيجابًا على مواليد الأبراج الترابية الثور، العذراء والجدي. فتشهد مواليد هذه الأبراج تحسّنًا في الأمور المعلوماتية والتقنية والتواصل والاتصالات والسفر.

والحدث الثاني هو المربع الفلكي بين كوكب القمر من الميزان وكوكب الشمس من الحمل يومي السبت والاحد.

يساهم هذا المربّع في تحسين وتطوير الحياة العملية والمالية والاجتماعية لكل من مواليد الأبراج الهوائية، الجوزاء الميزان والدلو.

أمّا الحدث الثالث فهو عبارة عن مثلّثين فلكيّين:

الأوّل بين القمر من القوس والشمس من الحمل يومي الاربعاء والخميس الأمر الذي يخبّئ مفاجآت سارة لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس. فقد تشهد مواليد هذه الأبراج أحداثًا غير متوقعة مع احتمال أن تسمع خبًرا مهمًّا جدًّا يتعلق بحياتها المهنية والعملية.

والمثلث الثاني بين القمر من الجدي والشمس من الثور يوم الجمعة ما يجعل الظروف تتحسن مئة بالمئة لصالح الابراج الترابية وخصوصًا برج الجدي.

من جهة ثانية، سيكون القمر المكتمل يومي السبت والاحد

في برج الميزان في مربع فلكي مع الشمس من الحمل.

الاثنين والثلاثاء يكون القمر في العقرب المائي لينتقل بعدها الى برج القوس الناريي ويومي الاربعاء والخميس ليشكل مثلثًّا فلكيًّا مع الشمس من الحمل.

فيحالف الحظ مواليد برج القوس في مساعيهم واعمالهم ويعزز قدراتهم الذاتية ويوسّع مخيّلتهم الخصبة.

وختام الأسبوع مع انتقال القمر الى الجدي الترابي ليشكل مثلثًّا فلكيًّا مع الشمس من الثور فتستعيد مواليد الابراج الترابية حماسها فتتوصل الى بعض الارتباطات المثمرة وتوقع عقودًا لطالما سعت إليها.

أمّا تنقلات الكواكب فستكون على الشكل التالي:

- الشمس اول الاسبوع في الحمل اعتبارا من يوم الخميس

- انتقال كوكب الشمس الى الثور الترابي لينضم الى عطارد واورانوس المشتري الزهرة والمريخ في الحوت

- كوكب زحل في الدلو