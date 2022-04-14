بالصور: عروس تتزحلق على الثلج في زفاف غير تقليدي!

بفستان أبيض وبدلة رسميّة، احتفل الثنائي أوين ليبس وهالي بادنهوب بزواجهما بطريقة مميّزة في منتجعات جاكسون هول للتزلّج.

ونشرت العروس صورًا للمناسبة على حسابها عبر "انستغرام" كاشفةً أنها بدأت التحضيرات للاحتفال منذ 3 أشهر وقامت بتلوين البطاقات بالألوان المائية في البداية كمصدر إلهام لما كنت أذهب إليه لموضوع الزفاف.

من جهته، نشر العريس أيضًا صور الاحتفال التي تجمعه بعروسه وبالأصدقاء الذين شاركوهم فرحتهم معلّقًا عليها بالقول: “الطريقة الوحيدة للنزول من الجبل بعد حفلنا المثالي!”.

وتعتبر جاكسون هول من أشهر الوجهات السياحية لعشاق التزلج في الولايات المتحدة الأميركية.

وتضم 3 منتجعات توفر منحدرات وسط مناظر طبيعية مدهشة.



