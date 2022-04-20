تجيد 7 لغات.. طفلة تحفظ كل شيء من أول مرة (صور)

لا يكاد يمر كتاب أو برنامج تعليمي على الطفلة البريطانية أرييلا بروكوبيو، ذات ثلاث السنوات، إلا وتحفظه سريعا، فبرغم صغر سنها فهي تعرف القواعد الأساسية لـ 7 لغات، وتحفظ إشارات المرور وجداول الضرب، والإعلانات التلفزيونية وذلك عند مشاهدتها لمرة واحدة.



وتعرف كذلك كل أسماء الكواكب في النظام الشمسي، وعنوان منزلها ورقم هاتف والدتها، وليس ذلك فقط، إذ تقول عائلة أرييلا إن "طفلتهم يمكنها قراءة كل شيء من الكتيبات والقصص".





وتستطيع أرييلا التي تسكن مع عائلتها في مقاطعة هارتفوردشير البريطانية، تجميع الجمل معًا بالفرنسية والصينية واليابانية والإسبانية والإيطالية والبلغارية والألمانية. وبدلا من أن يقرأ لها والدها قصة قبل النوم، تتولى الطفلة هذه المهمة، كما وتمتد موهبتها إلى حل ألعاب الألغاز الخاصة بتركيب الصور.وتستطيع أرييلا التي تسكن مع عائلتها في مقاطعة هارتفوردشير البريطانية، تجميع الجمل معًا بالفرنسية والصينية واليابانية والإسبانية والإيطالية والبلغارية والألمانية.

وتتميز الصغيرة بشغفها لحفظ الأشكال، ويعتبر كتيب قوانين الطرق كتابها المفضل، وعندما قرأته لمرة واحدة، تعلمت بمفردها علامات الطريق السريع، وباتت تقدم نصائح لوالديها خلال قيادتهما على الطرق.



وقالت والدتها ماريا كونسيتانتينو، لصحيفة "مترو" البريطانية "إن أرييلا تتمتع بسمة غالبا ما تكون عند الأطفال الموهوبين، فمنذ ولادتها كانت دائما منتبهة ومدركة لما حولها".

وأوضحت الأم البالغة من العمر 40 عاما أن طفلتها تمكنت من التعرف على الحروف والألوان والأشكال في اللغة الإنجليزية وهي بعمر 18 شهرا، ثم تعلمت أساسيات لغات أخرى، وكل ذلك من خلال مشاهدة برامج الأغاني التعليمية على منصة الفيديو "يوتيوب".