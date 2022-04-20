سحقت بآلة عجن.. نهاية مأساوية لشابة في المخبز

وتوفيت بيبيانا أريلانو ديلابرا، العاملة في مخبز آلي، بعدما سحقت في آلة تستخدم بخلط وعجن المواد التي تدخل في صناعة الخبز.وأفاد تقرير الشرطة بأن ديلابرا كانت تشغل آلة خلط صناعية كبيرة عندما "حدث خطأ ما"، وانتهى الأمر بسحقها.وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة التي وقعت في فرن تابع لشركة "نورث إيست فوودز"، والتي تعد أحد أكبر موردي الخبز في أميركا، لبحث وجود شبهة جنائية.وقالت "نورث إيست فوودز" في بيان: "أصيبنا بمأساة جراء الحادث الذي وقع في نهاية هذا الأسبوع وأسفر عن خسارة لأحد موظفينا".وأضاف البيان: "نحن ملتزمون بالتعاون مع هيئة السلامة والصحة المهنية وجميع الأطراف ذات الصلة لإجراء تحقيق شامل في هذه المأساة"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.