"إنستغرام" يضيف خاصية جديدة.. جمع التبرعات لـ"Reels"

تخطط شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وغيرها من منصات التواصل، للاحتفال بيوم الأرض وذلك من خلال التوسع في طرح أدوات جمع التبرعات وجعلها أكثر إتاحة وسهولة أمام 1.5 مليون جهة غير هادفة للربح.







وبالنسبة للتبرعات على فيسبوك ومحتوى إنستغرام الآخر، ستجمع ميتا أيضا تبرعات للجهات دون مقابل، أي ستدفع رسوم العملية بنفسها.



من جانبها، قالت إيميلي دالتون سميث، نائبة رئيس ميتا لإدارة المنتج والأثر الاجتماعي إنه تم التبرع على فيسبوك وإنستغرام بأكثر من 6 مليارات دولار منذ بدء المنصات في 2015. فقد أعلنت أنه يمكن لمستخدمي إنستغرام إضافة أدوات تبرع لتسجيلاتهم القصيرة (ريلز)، لتتحول المقاطع المصورة القصيرة إلى أداة جمع تبرعات.وبالنسبة للتبرعات على فيسبوك ومحتوى إنستغرام الآخر، ستجمع ميتا أيضا تبرعات للجهات دون مقابل، أي ستدفع رسوم العملية بنفسها.من جانبها، قالت إيميلي دالتون سميث، نائبة رئيس ميتا لإدارة المنتج والأثر الاجتماعي إنه تم التبرع على فيسبوك وإنستغرام بأكثر من 6 مليارات دولار منذ بدء المنصات في 2015.

وقفزت التبرعات من مليار دولار في 9 شهور في 2021 من خلال مائة مليون صانع محتوى ومتبرع شاركوا في جمع التبرعات على منصات التواصل الاجتماعي.



ومعظم التبرعات جاءت من متبرعين صغار، إذ كانت معظم تبرعات انستغرام في 2021 بأقل من 20 دولارا.



وقالت دالتون سميث "إنهم فقط أشخاص كثيرون اجتمعوا وقدموا ما يمكنهم تقديمه من أجل قضايا".