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أنطاليا التركية تستأنف احتضان حفلات الزفاف الهندية (صور)

منوعات

2022-04-20 | 06:46
أنطاليا التركية تستأنف احتضان حفلات الزفاف الهندية (صور)
391 مشاهدة

استأنفت ولاية أنطاليا، محافظة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط، احتضان حفلات الزفاف الهندية، بعد انقطاع دام قرابة عامين بسبب تدابير وتحديات وباء كورونا.

وشهدت الولاية التركية حفل زفاف هنديّاً تواصل على مدار 3 أيام، لعائلة هندية تقيم في مدينة دبي الإماراتية.
 
وفي حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الفنادق الفاخرة بأنطاليا، عُقد قران أنوبهاف، نجل عائلة رونا، على روفنا، ابنة عائلة راينا التي تنشط في مجال التجارة لدى كلّ من الهند ومدينة دبي.
 
حفل الزفاف الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت تكلفته ملايين الدولارات، بدأت تحضيراته قبل 8 أشهر من انعقاده.

وفي إطار التحضيرات هذه، تم إحضار مستلزمات ديكور على متن 7 شاحنات، فضلاً عن استخدام آلاف الزهور في التزيين.

كما أحضرت من منطقة كبادوكيا وسط تركيا، مناطيد حرارية بقصد استخدامها كديكور خلال حفل الزفاف.

وحضر العرس الهندي أكثر من 700 شخص قدموا من الهند ومدينة دبي.

حفل الزفاف الذي تواصل على مدار 3 أيام، بدأ بمراسم "الترحيب" بحسب العادات والتقاليد الهندية، تلتها في اليوم الثاني فعاليات "شاي هاي" ومراسم الحناء التي يقوم فيها فنانون محترفون برسم زخارف الحناء على أيدي الراغبين من الحضور.

كما شهد اليوم الثاني من العرس الهندي، طهي الخبز الخاص في التنور، ومن ثم تقديم المأكولات الهندية الشهيرة ببهاراتها الثرية والمختلفة.

ومن الفعاليات الأخرى في اليوم الثاني من الزفاف، حضور العروسان إلى مكان انعقاد الحفل عبر قارب من جهة البحر، حيث استقبلهم الحضور بالتصفيق مرتدين الأزياء التقليدية الهندية.

وتولى فريق قادم من الهند ودبي، ومكوّن من 60 شخصاً، مهمة إعداد المأكولات الهندية الخاصة، ساعدهم في ذلك الطهاة الأتراك أيضاً، فيما بلغ عدد الفريق الذي أشرف على تقديم الخدمات لجميع المدعوين، 450 شخصاً.

وفي اليوم الثالث من حفل الزفاف، أقيمت مراسم دينية حسب المعتقدات الهندية، وتقديم الطعام والشراب للمدعوين.


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