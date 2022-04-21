عراقي يدخل موسوعة غينيس بـ"حبوب الشوكولاته" (صور)

العراقي إبراهيم صادق، "29 عاماً"، من الناصرية في محافظة ذي قار، نجح في بناء برج من 7 حبات، متفوقاً على الأسترالي بيراندان كيلبي، الذي كوّن برجاً من 6 حبات "إم أند إمز" في 2021، ليكسر أحد أكثر الأرقام القياسية شهرة في الفترة الأخيرة.ويشهد هذا الرقم القياسي تنافساً واسعاً منذ عام 2016 بعد أن حققه الإيطالي "سلفيو سابا" بموازنة ٤ حبات فوق بعضها، ثم عادله الأسترالي "بيرندان كيلبي" في نوفمبر ٢٠٢٢، قبل أن يعود الرقم بإنجاز جديد من قبل البريطاني "ويل كاتبيل" بعد أن وازن ٥ حبات فوق بعضها.وفي أكتوبر ٢٠٢١ عاد الأسترالي "كيلبي" مجدداً ليوازن 6 حبات فوق بعضها، إلا أنا إبراهيم حقق اليوم رقماً قياسياً جديداً بـ7 حبات.وكان الشاب العراقي سجل رقماً قياسياً بموسوعة جينيس في نوفمبر 2021، بموازنة 18 بيضة على ظاهر يده اليسرى ليعادل بذلك رقماً قياسياً مسجلاً باسم البريطاني جاك هاريس.