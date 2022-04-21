الملكة اليزابيث تتم عامها الـ 96 (صورة)

احتفالاً بيوم ميلادها الـ 96، نشرت صفحة العائلة الملكية البريطانية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة حديثة للملكة اليزابيث الثانية.



وتظهر الصورة الملكة وهي تقف بين اثنين من المهور الصغيرة الإنكليزية التي تملكها.

وأرفقت الصورة بتعليق كتب فيه: "احتفالا ببلوغ الملكة عامها الـ 96 نشرت صورة جديدة للملكة مع اثنين من المهور التي تملكها، وهما "Bybeck Katie" و"Bybeck Nightingale".

كما ورد في التعليق أن الصورة التقطت الشهر المنصرم في الأراضي التابعة لقلعة ويندسور، والصورة هي الرابعة في سلسلة الصور التي كشفت عنها Royal Windsor Horse Show سابقاً، حيث نشرت صورة احتفالاً في اليوبيل الذهبي للملكة اليزابيث واليوبيل البلاتيني، إضافة إلى ذكرى ميلادها الـ 90.



يشار إلى أن Royal Windsor Horse Show نظمته الملكة عام 1943 لأول مرة، ومنذ ذلك الحين وهي تحضر جميع العروض التي تقام للخيول.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية تشتهر بحبها للخيول، وهو شغف للعائلة المالكة البريطانية بشكل عام، وتعتبر الملكة واحدة من أكبر مالكي ومربي الخيول الأصيلة في بريطانيا، وهي تحبها منذ طفولتها إذ بدأت تتعلم الفروسية منذ كانت في عمر الـ 3 سنوات، وإلى الآن تظل تركب مهورها المحبوبة في قلعة وندسور.