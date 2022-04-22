هوس التواصل الاجتماعي.. طيار أمريكي يتعمد إسقاط طائرته من أجل النشر في يوتيوب (فيديو)

وقالت الوكالة في رسالة إلى الطيار واسمه تريفور جاكوب: "لقد أظهرت نقصًا في العناية والحكم والمسؤولية باختيار القفز من طائرة، فقط حتى تتمكن من تسجيل لقطات الحادث".وأضافت الوكالة قولها: "تشير أفعالك الفاضحة والمتعمدة.. إلى أنك تفتقر حاليا إلى المسؤولية المطلوبة من حامل الشهادة".وكان جاكوب، الذي لديه حوالي 133 ألف مشترك على قناته في اليوتيوب يخضع للتحقيق، بعد اتهامه بتدبير حادث تحطم طائرة حتى يتمكن من تصوير مقطع فيديو حوله ومشاركته على قناته الخاصة في موقع يوتيوب.وفي مقطع الفيديو، الذي نُشر في ديسمبر الماضي تحت عنوان "حطمت طائرتي"، وحقق قرابة 1.7 مليون مشاهدة يمكن رؤية الشاب البالغ من العمر 28 عامًا وهو ينزل بالمظلة من طائرة مدنية - والتي قال إنها عانت من عطل في المحرك أثناء تحليقها- فوق غابة لوس بادريس الوطنية في كاليفورنيا.وقوبل الفيديو الذي نشره على يوتيوب بالشك من قبل المهتمين بالطيران، والذين تساءلوا عما إذا كان الحادث حادثًا حقيقيًا فعلا.وعبرت إدارة الطيران الفيدرالية استغرابها من ارتدائه للمظلة قبل إقلاعه، وذكرت الهيئة في رسالتها إلى جايكوب،"خلال هذه الرحلة فتحت باب الطيار الأيسر قبل أن تدعي أن المحرك قد تعطل".كما أشارت إلى عدم محاولته إعادة تشغيل المحرك، ولم يكلف نفسه عناء البحث عن مكان للهبوط "رغم وجود مناطق متعددة داخل نطاق الطيران الشراعي التي كان من الممكن أن تهبط فيها بأمان".