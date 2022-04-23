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"أسد" يتجول في شوارع بغداد! (فيديو)
منوعات
2022-04-23 | 04:39
المصدر:
السومرية نيوز
4,685 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر تجول "أسد" رفقة صاحبه في احدى شوارع العاصمة بغداد.
ويظهر الفيديو جلوس "الاسد" في المقعد الخلفي لسيارة صاحبه مما اثار جدلا كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيديو ادناه:
أسد
بغداد
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