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"تويتر" تختبر ميزة جديدة تخص التغريدات والحسابات

منوعات

2022-04-24 | 05:23
"تويتر" تختبر ميزة جديدة تخص التغريدات والحسابات
50 مشاهدة

السومرية نيوز - منوعات

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الأشهر في العالم، "تويتر"، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تتعلق بـتحديث وتعديل ”الحالة“ الخاصة بالحسابات والتغريدات.

وتسمح ميزة "تعيين حالة – Set Status"، التي يطلق عليها اسم "Vibe"، للمستخدمين بتعيين حالة تصف ”مشاعرهم أو شرح ما يفعلونه".

وتم الكشف عن هذه الميزة من قبل الباحثة ومهندسة البرمجيات الشهيرة، جين مانشون وونغ، والتي تعمل على رصد الخصائص التقنية الجديدة لتطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، التي لا تزال قيد التجربة.

وشاركت وونغ، مع متابعيها لقطة شاشة توضح ظهور صندوق "تعيين حالة" أو "Set a Statusط أعلى مربع كتابة التغريدات، بالإضافة لوجود قائمة تحتوي على 5 ردود أفعال إيجابية تم تحديدها مسبقا؛ وهي "أتناول النودلز اللذيذة!" و“أقود السيارة على الطريق العام“ و"أتسوق البقالة" و"أقضي الوقت على تويتر" و"أذاكر لأجل امتحاناتي النهائية“.

ولم توضح الشركة ما إذا كانت الحالات ستقتصر على الـ5 خيارات فقط، أم سيتمكن المستخدمون من إضافة حالات جديدة تناسبهم أكثر، ولم تجب الشركة أيضا على العديد من تساؤلات المستخدمين حتى الآن، بدءا من وقت تداول الميزة لجميع المستخدمين وصولا لإمكانية تحديث حالات جديدة.

وبالإضافة إلى وونغ، اكتشف المسرب الشهير لأخبار منصات التواصل الاجتماعي ومطور البرامج، أليساندرو بالوزي، الميزة أيضا وقام بمقارنة الميزة بتحديث حالة "Feelings" و"Activities" بمنصة "فيسبوك"، والذي يسمح للمستخدمين بإخطار متابعيهم وأصدقائهم بما يفعلونه حاليا من خلال حالات معدة سابقا، مثل "الاستماع إلى الموسيقى" أو"قراءة كتاب"، أو إخبار الأصدقاء أنهم "مشغولين" أو "يقضون عطلة".

ووفقا للتقارير، يتم تعيين الحالة على أساس كل منشور يتم كتابته، أو يمكن تحديد حالة عامة للحساب الشخصي بأكمله يتم عرضها مع كل تغريدة. وأشارت لقطات الشاشة أنه يمكن لمستخدمي المنصة الذين يحضرون مؤتمرا أو يغردون مباشرة من حدث ما استخدام هذه الحالة لإعلام متابعيهم بما يفعلونه.

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ”تويتر“ باختبار مثل هذه الميزة، ففي 2018، كانت المنصة تستكشف فكرة "مؤشر التواجد أو Presence Indicator" الذي تم تصميمه لمساعدة المستخدمين على وصف ما يفعلونه في الوقت الفعلي، ولكن لم يتم اختبار الميزة فعليا على نطاق واسع.
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