مشاهدات "فيك لاف" لفرقة "BTS" الكورية تتخطى 1.1 مليار مشاهدة في "يوتيوب"

وأوضحت الوكالة أن الفيديو الموسيقي للأغنية الرئيسية بألبوم الفرقة الثالث الكامل "لاف يور سيلف: تير"، الذي أطلق في مايو 2018، سجل الرقم الجديد بحلول 3:44 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حيث يصبح الفيديو هو سادس فيديو للفرقة يتخطى 1.1 مليار مشاهدة على موقع البث العالمي.وتمتلك الفرقة 36 فيديو تخطى عدد مشاهداتها في "يوتيوب" 100 مليون.