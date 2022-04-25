وصفة صحية "مليئة بالطاقة" للسحور أو الإفطار

قد يكون العثور على وصفات صحية مناسبة في شهر رمضان الكريم أمراً صعباً، لكن هناك العديد من الوجبات الخفيفة، التي يمكن اعتمادها كوجبة بين الإفطار والسحور، أو وجبة سحور صحية مليئة بالطاقة لبدء يوم صيامك التالي.



من بين هذه الوصفات، التمر المحشو بزبدة الفول السوداني اللذيذة. كلّ ما تحتاج إليه:



- التمر. - الفول السوداني المفروم. - زبدة الفول السوداني. - مزيج الشوكولاتة. طريقة إعدادها:



- تبدأ بتقطيع التمر إلى شرائح، ونزع النوى.



- يملأ التمر بزبدة الفول السوداني من الداخل.



- بعد ذلك، يتم غمس التمرة في مزيج الشوكولاتة.



- وأخيراً تغطية التمر بمسحوق الفول السوداني بالكامل، ثم تركه جانباً حتى يبرد تماماً.

