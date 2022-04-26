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بعوضة كادت تطيح بأغنى رجل في العالم.. كيف؟

منوعات

2022-04-26 | 02:30
بعوضة كادت تطيح بأغنى رجل في العالم.. كيف؟
المصدر:
روسيا اليوم
510 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

بمناسبة شرائه موقع "تويتر"، أعادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بث برنامج كانت أعدته عن الملياردير إيلون ماسك قبل 21 عاما، تحدث خلاله عن محنته مع بعوضة الملاريا.

وقال ماسك في حوار صور في شكل برنامج وثائقي عام 2001، إنه على المستوى الشخصي تعب قليلا من الإنترنت.

وتحدث الملياردير الأمريكي وصاحب المشاريع الطموحة في مجال السيارات الكهربائية وصواريخ الفضاء والإنترنت، عن مشاريعه اللاحقة في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه يود ريادة مجالات جديدة، وأنه مهتم بعمل شيء في مجال مختلف مرتبط بسبب مجيئه في الأصل إلى وادي السيليكون، ويتمثل في دراسة فيزياء الطاقة.

وأسدى ماسك في ذلك الحوار نصيحة تقول إنه يجب أن تقضي وقتا طويلا جدا في عملك، ولا يوجد شيء على شاكلة ثماني ساعات في اليوم في وادي السيليكون في أي مجال عمل، لافتا إلى أنه يبحث في تأسيس شركة يكون لها تأثير على المدى الطويل.

وكشف الملياردير الأمريكي، الجنوب إفريقي المولد، عن تجربته مع الموت، مشيرا في تلك المقابلة إلى أنه أصيب بالملاريا خلال زيارة إلى جنوب إفريقيا وأنه مكث في المستشفى شهرين، وأنه عاد في غضون 36 ساعة من الموت، في حين قالت صديقته إن فكرة "سقوطك بفعل بعوضة صغيرة، صادم".

وواصل ماسك الحديث عن مشاريعه وطموحاته، مشيرا إلى أنه اشترى طائرة وأنه يتعلم قيادتها وسيحصل قريبا على رخصة لذلك، فإلى أين يطير إيلون ماسك؟ وما هي محطته الرئيسة؟

عن هذا السؤال حاول دميتري روغوزين، رئيس شركة "روس كوسموس"، الإجابة قائلا إن طموح إيلون ماسك الحقيقي لا يتمثل في غزو كواكب النظام الشمسي، بل السيطرة على "العقول" في الغرب من خلال إقامة إمبراطورية معلومات.

وشدد المسؤول عن وكالة الفضاء الروسية على أن "وسائل الإعلام هذه سوف تستخدم الإنترنت، والتي سيتم توزيعها من قبل مجموعته المدارية، والتي سيتم نقلها بواسطة صواريخه الخاصة. أشيد بموهبته التجارية، التي يقودها حلم أن يصبح صاحب (فكر)، على الأقل في العالم الغربي. حتى من دون أن يكون رئيسا للولايات المتحدة، فإنه سيصبح في الواقع رئيسا، وربما ليس فقط للولايات المتحدة".

ورأى ووغوزين أن إيلون ماسك يريد أن "يصبح شخصا مؤثرا للغاية ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في العالم. أعتقد أنه لو لم يكن قد ولد في جنوب إفريقيا، ولكن في الولايات المتحدة، لكان قد ذهب بالتأكيد إلى الانتخابات الرئاسية وكان سيحظى بفرصة كبيرة في الانتخاب. وبصفته أمريكيا غير أصلي، فإنه يفهم أن هذا مستحيل، واختار خوارزمية مختلفة من العمل".
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