بالصور: أجمل الليالي الرمضانية... في الصحراء!

تبدأ هذه السهرات بعد صلاة التراويح حتى وقت السحور ومن ثم صلاة الفجر.

هنالك، في هذه المحميات، وجد المصريون فرصة لتصفية أذهانهم من ضغوط الحياة اليومية.

فبين أحضان الطبيعة حيث يقومون بأنشطة ترفيهية من الفلكلور المصري في إطار روحاني يتناغم مع طقوس الشهر الفضيل.

هذا وأن الإفطار يكون في الخيم، والسحور تحت ضوء القمر والنجوم.

لكنّ في صحراء الذهب، يُطلق على أماكن هذه السهرات اسم «بيت الشَّعْر» نظرًا لأنه مصنوع من شعر الماعز ويوفر تدفئة طبيعية في الشتاء بالإضافة إلى أن المطر لا يتسلل بين مسامه.

أمّا ما يميز بيت الشعر فهو أن البدو يقدمون للزوار أطباقهم الشهيرة مثل لبة النار، والفراشيح «الخبز البدوى»، والشاي البدوي، والقهوة العربية إلى جانب العزف على العود وإلقاء الشعر البدوي...





