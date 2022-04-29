ليس في الصين... تعرّفوا إلى أطول جسر زجاجي في العالم!

يبلغ طول الجسر نحو 632 متراً متخطياً بذلك جسر الصين الزجاجي الذي يبلغ طوله 526 متراً.وشُيّد الممشى السياحي المسمى «باخ لونغ»، أي «التنين الأبيض» باللغة الفيتنامية، في مدينة سون لا (شمال غرب)، ويمتد على طول واجهة أحد الجبال وينتهي كجسر معلق يقع تحته وادِ مذهل، ويبلغ طوله الإجمالي 632 متراً.ووصُنعت أرضية الجسر من الزجاج الفرنسي المقسّى ويمكن أن يتحمل نحو 450 شخصاً في الوقت نفسه.وتأمل السلطات الفيتنامية في أن يساهم الجسر في جذب مزيد من السياح خصوصًا بعد الإقفال القسري الذي فرضه فيروس كورونا لمدة عامينويعتبر جسر «باخ لونغ» ثالث جسر زجاجي في فيتنام.ومن المتوقّع أن يدخل الجسر موسوعة غينينس للأرقام القياسية الشهر المقبل.