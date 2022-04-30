حمامة الحرم والطفلة.. مقطع متداول في السعودية وسط ردود متباينة (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة مستلقية على الأرض وهي تلهو مع حمامة في الحرم المكي، بعد أن استطاعت الإمساك بها.







فإن الحمامة ظلت إلى جوار الطفلة رغم اللهو الذي رآه البعض مؤذيًا. ويُظهر المقطع الذي حظي بإعجاب كثيرين وبانتقاد البعض للمصور الذي واصل تصوير الطفلة دون إقدامه على إنقاذ الحمامة من اللهو الطفولي طفلة يبدو أنها في ربيعها الثالث، تحاول تارة أن تعض الحمامة بفمها، وتارة أخرى تمسك بجناحها.فإن الحمامة ظلت إلى جوار الطفلة رغم اللهو الذي رآه البعض مؤذيًا.

وقال الإعلامي السعودي قاسم الخبراني في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الشخصية على تويتر: "أجمل وألطف مقطع لطفلة مع حمامة في ساحة الحرم".

وللحمام في مكة المكرمة قصة خاصة، إذ يطوف فيها منذ مئات السنين، ويُعامل بشكل يغلب عليه طابع المودة والرحمة من قبل الحجاج والمعتمرين.

اجمل والطف مقطع لطفلة مع حمامة في ساحة الحرم #مكة_المكرمة



pic.twitter.com/vARzfxhHNQ — الإعلامي قاسم الخبراني (@khubrani2030) April 29, 2022

وعادة ما يتم تناول لقطات فريدة وغريبة للحمام في مكة، كمشهد تم تداوله قبل عامين لحمامة حطت على كتف أحد المصلين ولم تتزحزح عن كتفه رغم سجوده وركوعه.