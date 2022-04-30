العثور على بطاطا مقلية عمرها 63 عاما! (صورة)

وهذا بالضبط ما اكتشفه زوجان من ولاية إلينوي الأميركية أثناء إجراء تجديدات لمنزلهما.فقبل أيام، كان روب وغراسي جونز يجريان بعض التجديدات في منزلهما شمال غربي شيكاغو، الذي يعود إلى عام 1959، وفجأة وجدا عبوة بطاطا مقلية من "ماكدونالدز" عمرها عقود خلف أحد الجدران.وقالت غراسي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "كان روب في الحمام لتركيب حامل لورق التواليت، وبينما كان يسحب الحامل القديم لاحظ قطعة قماش ملفوفة ومكدسة داخل الحائط".وتابعت: "في هذه اللحظة نظرنا إلى بعضنا البعض وتساءلنا عما إذا كان علينا الاتصال بالشرطة، لأننا اكتشفنا للتو أدلة من مسرح جريمة!".لكنها أضافت: "شعرنا بارتياح شديد لأننا وجدنا حقيبة ماكدونالدز قديمة".وأخذ الزوجان الحقيبة إلى المطبخ لفتحها بعناية، حيث عثرا بها على غلافين للهامبرغر، إضافة إلى عبوة بها بعض البطاطا المقلية.