سلة ورد سعودية تدخل موسوعة "غينيس" (صور)

السومرية نيوز - متابعة



نجح شبان وفتيات سعوديون، في صنع أكبر سلة ورد في العالم، ودخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية، بعدما استخدموا أكثر من 84 ألف وردة لملء تلك السلة العملاقة.







وأظهرت صور للسلة العملاقة، نشرتها وزارة الثقافة السعودية، ألوانها المتنوعة وقد ضمت ما يقارب 26 نوعا من أجود أنواع الورد. وتم تصميم تلك السلة في الطائف، وهي مدينة تشتهر بزراعة الورد وتلقب باسمه، وتشهد حاليا مهرجانا للورد تم خلاله إنجاز السلة التي كسرت بأبعادها الثلاثة الرقم السابق المسجل باسم دولة سنغافورة منذ العام 2018.وأظهرت صور للسلة العملاقة، نشرتها وزارة الثقافة السعودية، ألوانها المتنوعة وقد ضمت ما يقارب 26 نوعا من أجود أنواع الورد.

وتجمع زوار للمكان لالتقاط صور تذكارية بالقرب منها، بينما تداول صورها مدونون سعوديون كثر ووسائل إعلام محلية وعالمية.



ويبلغ طول السلة أكثر من 12 مترا، مع عرض يقارب ثمانية أمتار وارتفاع يقارب 1.3 متر، وقد استخدم في صناعتها مواد من الحديد، والخشب، والفلين، والبلاستيك، وPVC، قبل ملئها بـ 84450 وردة، فيما تعد جميع تلك المواد بما فيها الورد مواد قابلة لإعادة التدوير.



وضم فريق عمل السلة، أكثر من 190 شاباً وشابةً من أبناء محافظة الطائف، مستغرقين أكثر من 168 ساعةَ عمل.