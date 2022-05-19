ملياردير ياباني يبيع لوحة مقابل 85 مليون دولار (صور)

السومرية نيوز - متباعة

باع الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، المولع بجمع الأعمال الفنية والذي سافر أخيرا في رحلة سياحية إلى الفضاء، في نيويورك، لوحة ضخمة للأمريكي جان ميشال باسكيا مقابل 85 مليون دولار.



وخلال المزاد العلني في مانهاتن، باعت دار فيليبس لوحة "أنتايتلد" التي رسمها الفنان المنتمي إلى تيار التعبيرية الجديدة في عام 1982,وتوفي باسكيا عن سن 27 عاما.



وكان مايزاوا أعلن مطلع آذار الماضي، نيته أن يبيع في مزاد هذه اللوحة الضخمة التي اشتراها بمقابل 57,3 مليون دولار، وهو حقق تاليا ربحا قدره 27,7 مليون دولار.

وحطّم الملياردير الياباني في أيار 2017 رقماً قياسياً بعدما اشترى لوحة أخرى لباسكيا في مقابل 110,5 ملايين دولار خلال مزاد لدار سوذبيز.



وأصبح هذا العمل حينها من بين عشرة أعمال بيعت في المزادات بأكثر من مئة مليون دولار.



ومايزاوا البالغ 46 عاماً، هو مؤسس أكبر موقع لبيع الملابس والأكسسوارات عبر الإنترنت في اليابان "زوزوتاون".