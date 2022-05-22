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كيف نمنع حدوث الاضطرابات الهرمونية؟

منوعات

2022-05-22 | 05:52
كيف نمنع حدوث الاضطرابات الهرمونية؟
433 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
أعلنت الدكتورة آنا كونوفالوفا، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، أن تقليل كمية السكريات في النظام الغذائي، يساعد على تجنب حدوث الاضطرابات الهرمونية.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه لا توجد مادة غذائية يمكنها لوحدها التأثير في مستوى الهرمونات في الجسم. ولكن عمل منظومة الغدد الصماء بصورة صحيحة يعتمد على النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص.

وتقول، "إن زيادة كمية السكريات والدهون، والتناول المتكرر لأطعمة خضعت لمعالجة معمقة، يمكن أن يؤدي إلى الحصول على طاقة إضافية وزيادة في الوزن. والوزن الزائد والسمنة، هي أحد الأسباب الرئيسية لاضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون وتطور مرض السكري من النوع الثاني".

وتشير الأخصائية إلى أن سوء التغذية يؤثر أيضا في المستوى الطبيعي للهرمونات في الجسم.

وتقول، "تتطور الاضطرابات في الجهاز النخامي البوابي (مجموعة من الاوعية الدموية في الدماغ والتي تربط منطقة ما تحت المهاد مع الغدة النخامية الأمامية)، الذي يؤدي وظائف الغدد الصماء والجهاز العصبي. ويمكن أن يسفر عن انقطاع الطمث والعقم وهشاشة العظام. وفي الحالات الشديدة، يسبب اضطراب عمل الغدة الدرقية والغدة الكظرية".

وتوصي الأخصائية، لتجنب حدوث الاضطرابات الهرمونية بما يلي:
1 - تقليل كمية السكريات المضافة إلى 5-10 بالمئة من إجمالي الطاقة التي نحصل عليها من الغذاء.
2 - تقليل كمية الدهون، حيث يجب ألا تزيد كمية االسعرات الحرارية التي مصدرها الدهون عن 30 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية. والدهون المشبعة (اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان والحلويات وزيت النخيل وجوز الهند) إلى 10 بالمئة.
3 - تقليل تناول الأطعمة المعالجة.

4 - الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية أو على الأقل تقليلها.

5 - يجب أن يتضمن النظام الغذائي اليومي ما لا يقل عن 500 غرام من الفواكه والخضروات.

6 - الاكثار من تناول الحبوب الكاملة، ولكن يجب ألا يزيد عن 50 بالمئة من مجموع الحبوب المستهلكة.

7 - يجب أن يتضمن النظام الغذائي اليومي البروتينات المختلفة (لحوم، أسماك، دواجن، بيض، مأكولات بحرية وبقوليات).

8 - يجب بانتظام تناول منتجات ألبات قليلة الدسم.

ووفقا للأخصائية، فقط الاستخدام الرشيد سيساعد على تجنب اضطراب مستوى الهرمونات، و هذا لا يقتصر على منتج معين.
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