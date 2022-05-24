نجا بأعجوبة بعد طعنه بسكين مطبخ استقر في حلقه!

أظهرت الأشعة السينية خنجرًا يبلغ طوله 14 سنتمترًا استقرّ في حلق رجل بعدما طُعن به أثناء مشاجرة في شيلدون الواقعة في مقاطعة دورهام في إنجلترا.

ورغم أن الرجل نجا بأعجوبة، بعد خضوعه لعملية جراحية اتخذت ساعات لإزالة الخنجر بعد أن تركه على بعد ملليمترات فقط من الموت، إلّا أنه سيتحملّ نتائج إصابته طوال حياته.

وأكّد المحقّقون أنه محظوظ بالبقاء على قيد الحياة وأوضحوا أن شابًّا عمره 28 عامًا طعن هذا الرجل بسكين مطبخ، ما استدعى الحكم عليه بالسجن لسبعة أعوام وشهرين.