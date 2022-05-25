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بريطانيا تسك أكبر عملة للملكة إليزابيث(صورة)

منوعات

2022-05-25 | 04:15
بريطانيا تسك أكبر عملة للملكة إليزابيث(صورة)
632 مشاهدة

أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبرعملة لها على الإطلاق للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كيلوجراما بتكليف من أحد هواة جمع التحف.

واستغرق سك العملة، وهي من الذهب الخالص ويبلغ قطرها 22 مليمترا (8.7 بوصة)، 400 ساعة، وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه استرليني (18772 دولارا)، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاما على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسم الملكة ولقبها يعلوها تاج على الوجه الآخر.

وقال المدير الفني في دار بول مورجان، سك العملة الملكية "لكونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن، فقد أتاح لنا حجم القطعة وقطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل".
وقال جامع الأعمال الخاص الذي لم يكشف عن اسمه في بيان اليوم الأربعاء إن تصميم العملة تكريم مناسب للملكة.

كما أصدرت دار سك العملة الملكية 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا للاحتفال بمرور 70 عاما على صعود الملكة إليزابيث على العرش، وهي المناسبة التي تحتفل بها بريطانيا على مدار أربعة أيام من الفعاليات على مستوى البلاد الشهر المقبل.

وقالت كلير ماكلينان، مديرة قسم العملات التذكارية في دار سك العملة الملكية: "هذه النسخة الخاصة من العملة المصنوعة من 15 كيلوغرامًا من الذهب الخالص هي تحفة فنية في مجموعة Platinum Jubilee، حيث تجمع بين أرقى الحرف اليدوية والابتكار المتجذر في تراثنا بصفتنا صانعا أصليا لعملات معدنية للملوك واحتفالًا بمرور 70 عامًا على تولي جلالة الملكة العرش".
 
وتقول دار سك العملة إن 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا دخلت التداول للاحتفال بالذكرى السنوية لتولي الملكة العرش.

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