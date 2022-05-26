Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور.. قرود تتجول في شوارع النجف
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

قيمتها نحو 100 مليون دولار.. بيع لوحة مسروقة بـ 2000 دولار!

منوعات

2022-05-26 | 06:44
قيمتها نحو 100 مليون دولار.. بيع لوحة مسروقة بـ 2000 دولار!
663 مشاهدة

تُعرض لوحة للفنان الهولندي- الأمريكي ويليم دي كونينج في معرض فن أمريكي وتصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون دولار، رغم أنها بيعت بنحو 2000 دولار لمتجر صغير من قبل زوجين سرقا اللوحة من معرض جامعي قبل أكثر من 30 عاما.

وأشارت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إلى أن اللوحة تعرضت لتلف شديد خلال السرقة، وتم ترميمها أخيرا لعرضها للجمهور مرة أخرى، مضيفة أنه من المحتمل أن تزيد قيمتها كثيرا على 100 مليون دولار.

ولفتت الشبكة إلى أن اللوحة "Woman-Ocher" اختفت من عام 1985 حتى عام 2017 عندما تم استردادها من متجر للتحف في مدينة "سيلفر سيتي"، مشيرة إلى أن صاحب المتجر حصل عليها مقابل نحو 2000 دولار خلال مزاد لبيع عقار بعد وفاة جيري وريتا ألتر في عامي 2012 و 2017 على التوالي، وهما من سرقا اللوحة.
وقال بيان لـ"مركز جيتي" في مدينة لوس أنجلوس الذي يعرض اللوحة قريبا، إنه تمت استعادة اللوحة من المتجر بعد أن لاحظها زبون ذو خبرة بالأعمال الفنية وأبلغ عنها.

وأوضحت الشبكة أن اللوحة استغرقت سنوات من أعمال الترميم الدقيقة بعد أن سرقها اللصان من متحف الفنون بـ"جامعة أريزونا" وحاولا ترميمها بواسطة أحد الهواة.

وأشارت إلى أنه في عام 2006 بيع عمل فني للرسام كونينج من سلسلة "Woman III" بمبلغ ضخم بلغ 137.5 مليون دولار، مضيفة أن بعض الخبراء يتوقعون بأن تبلغ قيمة "Woman-Ocher" نحو 160 مليون دولار.


+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:42 | 2022-05-26 08:42
08:41 | 2022-05-26 08:41
08:37 | 2022-05-26 08:37
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.