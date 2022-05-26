قيمتها نحو 100 مليون دولار.. بيع لوحة مسروقة بـ 2000 دولار!

تُعرض لوحة للفنان الهولندي- الأمريكي ويليم دي كونينج في معرض فن أمريكي وتصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون دولار، رغم أنها بيعت بنحو 2000 دولار لمتجر صغير من قبل زوجين سرقا اللوحة من معرض جامعي قبل أكثر من 30 عاما.



وأشارت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إلى أن اللوحة تعرضت لتلف شديد خلال السرقة، وتم ترميمها أخيرا لعرضها للجمهور مرة أخرى، مضيفة أنه من المحتمل أن تزيد قيمتها كثيرا على 100 مليون دولار.



ولفتت الشبكة إلى أن اللوحة "Woman-Ocher" اختفت من عام 1985 حتى عام 2017 عندما تم استردادها من متجر للتحف في مدينة "سيلفر سيتي"، مشيرة إلى أن صاحب المتجر حصل عليها مقابل نحو 2000 دولار خلال مزاد لبيع عقار بعد وفاة جيري وريتا ألتر في عامي 2012 و 2017 على التوالي، وهما من سرقا اللوحة.